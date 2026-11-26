26/11/2026 09:44

【外圍經濟】韓國央行加息25個基點至3.25厘，今年經濟增長預測大幅調升至3.9%

《經濟通通訊社26日專訊》韓國央行周四重啟加息步伐，將七天期回購基準利率從3厘調高25個基點至3.25厘，符合市場預期。



受惠於全球人工智能(AI)基礎設施建設帶動超強儲存晶片周期，韓國出口表現強勁，同時令通脹維持高位。鑑於經濟擴張步伐遠超預期，韓國央行將今年及明年經濟增長預測，由8月估算的3.3%及2.9%，分別大幅上調至3.9%及4.1%。



數據顯示，韓國今年首季國內生產總值(GDP)按季增長1.8%，創2020年第三季以來最強勁季度增幅；第二季及第三季經濟亦分別按季增長0.6%及1%，均顯著高於央行早前預測的0.2%及0.3%。



目前國際貨幣基金組織(IMF)已將韓國今年增長預測調升至3.9%，穆迪最新報告亦預測達3.7%。(rc)