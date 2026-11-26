26/11/2026 10:03

【外圍經濟】美股周四感恩節休市一天，周五開半日市，提早3小時收市

《經濟通通訊社26日專訊》周四為美國感恩節，美國股市全日休市一天。周五（27日）正常開市，但提早3小時收市，即於美東時間周五下午1時（香港時間周六凌晨2時）結束交易。



期貨市場方面，周四感恩節當日交易時段亦有所縮短。芝加哥商品交易所(CME)旗下貴金屬及美國原油期貨合約交易，提前於香港時間周五凌晨3時30分結束；股指期貨合約交易則提前於香港時間周五凌晨2時結束。洲際交易所(ICE)旗下布蘭特原油期貨合約交易，亦提前於香港時間周五凌晨2時30分結束。



至於周五，芝商所旗下貴金屬、美國原油及外匯期貨合約交易，將提前於香港時間周六（28日）凌晨3時45分結束；股指期貨合約交易提前於香港時間周六凌晨2時15分結束。洲際交易所旗下布蘭特原油期貨合約交易，則提前於香港時間周六凌晨4時結束。(rc)