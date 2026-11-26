26/11/2026 11:45

【外圍經濟】美債避險買盤推動孳息率全線下跌，長債領漲兼利率曲線趨平

《經濟通通訊社26日專訊》美國國債市場於周三（25日）上午時段獲強勁避險買盤支持，各年期孳息率一度全線下跌逾10個基點，其間即使個人消費支出(PCE)物價指數、國內生產總值(GDP)及每周申領失業救濟人數等連串數據出爐，美債仍守住升幅。



其後隨著納斯達克100指數在短暫步入熊市區域後收窄跌幅，美債尾盤升幅有所回吐，孳息率脫離日內低位，惟收市仍顯著下跌。



債息表現方面，長端國債領漲帶動孳息率曲線趨平。截至美東時間下午4時04分，2年期國債孳息率跌3.5個基點，報4.6477厘；5年期跌5.5個基點，報4.6781厘；10年期跌6.8個基點，報4.862厘；30年期則跌6.9個基點，報5.251厘。2年期與10年期債息差收窄約2.8個基點至21.22個基點；5年期與30年期債息差亦收窄約1.6個基點至56.94個基點。



同日財政部拍賣440億美元7年期國債，整體表現波瀾不驚，市場反應平淡。該批國債中標孳息率較發行前交易水平高約1個基點，投標倍數為2.43倍，略低於過去六次同期限拍賣平均的2.49倍；間接投標者及直接投標者獲配比例分別為58.2%及33.2%。(rc)