26/11/2026 12:50

【ＡＩ】DoubleLine稱AI債券估值已夠便宜，由全面看淡轉為出手買入

《經濟通通訊社26日專訊》去年曾警告人工智能(AI)融資存泡沫風險的DoubleLine Capital企業信貸主管Robert Cohen表示，隨著AI相關債券價格下跌，現時估值已足夠便宜，其立場已由全面看淡轉向買入。



他於節目中指出，目前債券價格及孳息率已充分反映潛在風險，絕大多數債券定價至少已達公允價值甚至偏低，旗下團隊一直持續吸納該類資產。



以超大規模雲服務商為首的科技企業今年發債融資規模創新高，達數千億美元，預計2027年仍將維持相若節奏，帶動相關企業債券信貸息差擴闊至三年多以來最高水平。



在管理逾900億美元資產的DoubleLine任職14年的Cohen認為，優質超大規模雲服務商是現時市場上真正便宜的板塊，包括亞馬遜、Alphabet及微軟等企業，其債券評級雖達AA級，但相對於美國國債的息差卻接近低六檔的最低投資級別BBB級。



至於信貸質素相對較低的債券，Cohen看好屬投資級別但交易表現類似高收益債的SpaceX債券，認為納入高收益策略非常合理並可獲取可觀收益。他亦開始關注息差高於同評級同業的甲骨文。(rc)