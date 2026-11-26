26/11/2026 13:27

【外圍經濟】高盛分析料標普12個月內上望8700點，點出美股見底三大潛在訊號

《經濟通通訊社26日專訊》高盛最新研究報告指出，1980年以來標普500指數共經歷22次至少10%的調整，其後三個月平均反彈4%，當中73%錄得升幅。儘管大市近期受壓，高盛仍維持標普500指數未來12個月上望8700點的預測。標普500指數周三（25日）收報7182.78點。



針對美股何時見底反彈，高盛點出三大潛在催化劑：第一是強化投資者對人工智能(AI)投資及變現盈利前景信心的消息；第二是宏觀環境改善，包括聯儲局釋出鴿派訊號；第三是投資者持倉規模進一步大幅下降。不過高盛指出，第三項條件尚未滿足，其美股情緒指標最新讀數為0.7，仍高於歷史均值。



此外，高盛分析指，市場對聯儲局12月加息的預期已接近完全消化，局方亦未見政策轉向跡象，因此AI領域的業績表現是三大催化劑中最有機會扭轉格局的關鍵。目前拋售潮已蔓延至AI板塊以外，高盛AI指數自10月6日以來急挫32%，撇除AI股份的標普500指數亦較高位跌6%。隨著投資者下調經濟增長預期，資金正由周期性股份轉向防守性股份及政府債券。(rc)