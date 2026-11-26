26/11/2026 13:15

【ＡＩ泡沫】高盛策略師警告現非美股撈底時機，憂重演2018年末市況拖累經濟

《經濟通通訊社26日專訊》高盛資產配置研究主管Christian Mueller-Glissmann警告，現時仍非買入股票的時機，投資者需要看到企業對人工智能(AI)數以十億美元計的資金投入轉化為實際利潤。



他受訪時表示，目前金融市場正處於相當脆弱的狀態，市場對已投入資本的回報感到憂慮，加上資本成本仍然高企，令股市持續承壓。



Mueller-Glissmann指出，現時市場倉位尚未降至過往足以判斷見底的水平，高盛的風險偏好綜合指標仍未達到在欠缺基本面進一步配合下，可輕易斷言大市觸底的階段。他認為，最明確的市場穩定力量將是各國央行轉向更鴿派立場；就美國而言，由於市場隱含通脹率大體符合聯儲局目標，局方轉向鴿派具備合理基礎。



目前信貸息差正穩步擴闊，他最擔憂2018年末的情況重演，當時聯儲局收緊貨幣政策嚴重打擊經濟增長預期並加劇市場動盪，最終迫使央行轉向寬鬆。他直言，若市場繼續停留在目前狀態、無法企穩及反彈，經濟增長將受到顯著損害。(rc)