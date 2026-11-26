26/11/2026 14:45

【外圍經濟】LME銅價自11個月低位反彈3%，六種基本金屬全線造好

《經濟通通訊社26日專訊》受科技股回升帶動，倫敦金屬交易所(LME)六種基本金屬周四全面顯著反彈，其中銅價從11個月低位回升逾3%，收復本月部分失地。此前，市場對人工智能(AI)交易前景的疑慮以及美國即將加息的預期，一度拖累銅價受壓下挫。



截至香港時間13時30分，LME三個月期銅報每噸12000.23，升幅達3.011%，惟本月至今累計跌幅仍超過15%。其他基本金屬亦同步走高，鋁價上揚逾2%；向來波幅較大的錫價反彈3.8%，扭轉此前兩個交易日累計急挫近13%的弱勢。



儘管基本金屬迎來技術性反彈，但市場對AI熱潮能否持續以及相關工業金屬需求前景仍存有疑慮，後市表現仍有待觀察。(rc)