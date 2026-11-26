26/11/2026 15:15

【關稅戰】美擬以產能過剩為由加徵關稅，日本提抗議，新加坡表失望

《經濟通通訊社26日專訊》美國貿易代表辦公室周三（25日）宣布，計劃以應對製造業產能過剩為由，對日本及新加坡等貿易夥伴進口商品加徵關稅。日本及新加坡政府周四均表態反對，日本正式向美方提出抗議，新加坡則表示深感失望。



日本內閣官房長官木原稔周四在例行記者會上表示，儘管美方計劃對日本進口商品徵收的15%新關稅水平符合先前達成的關稅協議，但日本已就此向美方提出抗議。



他強調，日本不存在任何非市場政策或做法，亦不存在結構性產能過剩問題，美方宣布針對日本的擬議措施令人遺憾，日方已向美方明確傳達這一立場。根據美方提議，日本出口商品面臨最高15%的潛在關稅。



*新加坡不認同美方調查結果*



新加坡方面，該國能源、貿易及工業部發表聲明指出，對美國就製造業過剩產能進行301調查後提出的擬徵關稅深感失望，不認同美方的調查結果。



根據美方提議，新加坡出口商品面臨最高20%的潛在關稅。惟雙方達成對等貿易協議，或根據調查結果完成其他談判，稅率可下調至10%。



新加坡當局批評，有關調查未有考慮到新加坡的經濟結構，並重申其政策既不保護國內市場，亦不補貼製造業出口，敦促美方重新考慮擬議措施及探討降低關稅的途徑。(rc)