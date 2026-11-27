27/11/2026 16:45

《外圍焦點》歐洲央行首席經濟學家發表講話，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社27日專訊》美國昨日（26日）為感恩節，美股全日休市，今日（27日）亦將提早收盤。港股方面，恒生指數收市報22694，升467點或2.1%，成交2571億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm，歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話。10:15pm，歐洲央行副總裁武伊契奇將出席由德國央行主辦的Euro20+活動，參與公開座談會。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布11月消費者信心指數，料由負17.9收窄至負16.9。9:30pm，美國公布10月批發庫存，月率升幅料由0.7%收窄至0.5%。



在美國，今日公布業績的公司有：小贏科技(US.XYF)等。(wa)