27/11/2026 11:27

【外圍經濟】土耳其央行暫停一周期回購拍賣，變相收緊貨幣條件

《經濟通通訊社27日專訊》面對外匯儲備大幅下降的壓力，土耳其政策制定者正採取措施穩定市場。土耳其央行周四（26日）宣布暫停一周期回購拍賣，此舉可能推高銀行融資成本。



目前，土耳其一周期回購利率為36%，是土耳其央行的主要政策利率，通常用於向銀行提供流動性。



暫停相關拍賣後，央行可能轉而通過利率走廊上限提供資金，目前該利率為39%。這意味即使基準利率維持不變，實際融資條件也可能收緊。



此外，土耳其央行還將里拉存款準備金的付息比例，從加權平均融資成本的86%上調至90%。



據估算，土耳其央行淨外匯儲備自9月中旬以來，已減少約430億美元，降至約20億美元，原因包括里拉承壓及外匯需求增加。政策制定者此前已採取一系列措施穩定外匯儲備和支持本幣匯率，包括啟動里拉與外匯互換拍賣。(yc)