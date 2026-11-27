27/11/2026 16:45
【定期存款】港元定存長息比拼！富邦、華僑12個月3.6厘全城最高，渣打加至3.5厘
摘要
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▷ 富邦、華僑12個月港元定存年息3.6厘
▷ 渣打12個月年息加至3.5厘，起存額10萬
▷ 平安數字銀行12個月年息3.5厘，最低存款100元
▷ 渣打12個月年息加至3.5厘，起存額10萬
▷ 平安數字銀行12個月年息3.5厘，最低存款100元
*富邦、華僑12個月3.6厘全城最高*
當中，富邦12個月港元定存息加至3.6厘，屬全城最高；6個月和9個月息率亦達3.45厘，適用於新舊個人客戶，透過手機Apps或分行以新資金辦理，起存額100萬元。
華僑同樣是12個月年息之冠，息率達3.6厘，6個月和9個月息率分別有3.3厘和3.4厘，起存門檻較低，「宏富理財私人」客戶以10萬元新資金，即可透過分行辦理。
*渣打、平安數字銀行12個月加至3.5厘*
另外，渣打亦全面上調港元定存年息，3個月、6個月及12個月息率分別升至3.15厘、3.2厘及3.5厘，起存額10萬元，適用於優先私人理財客戶，透過分行以新舊資金辦理。
中信銀行(國際)3個月、6個月港元定存全面上調至3.2厘及3.22厘，12個月亦加至3.41厘，起存額10萬元，適用於客戶以新舊資金，透過電話理財/分行辦理。
虛擬銀行亦不甘落後，平安數字銀行最新12個月港元定存年息加至3.5厘，3個月都有3.35厘，最低存款額僅100元，現有或新客戶以合資格新資金即可承造。(hp)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php