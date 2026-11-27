27/11/2026 11:33
《港元利率》港元拆息抽上3厘，一個月拆息報3.13厘，三個月拆息報3.46厘
《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息抽上3厘，而與樓按相關的一個月拆息報3.13214厘，升19.708基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.46196厘，升2.571基點。
隔夜息報3.82179厘，跌1.512基點；一周拆息升46.53基點，報3.43131厘，兩周則升20.911基點，報3.17512厘。長息方面，六個月拆息升2.434基點，報3.60113厘，一年期則升0.947基點，報4.06018厘。
港元匯價今日在7.8378-7.8332之間上落，最新報7.8344。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報3.82179厘，跌1.512基點；一周拆息升46.53基點，報3.43131厘，兩周則升20.911基點，報3.17512厘。長息方面，六個月拆息升2.434基點，報3.60113厘，一年期則升0.947基點，報4.06018厘。
港元匯價今日在7.8378-7.8332之間上落，最新報7.8344。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.82179
|-1.512
|一周
|3.43131
|+46.53
|兩周
|3.17512
|+20.911
|一個月
|3.13214
|+19.708
|兩個月
|3.36417
|+2.792
|三個月
|3.46196
|+2.571
|六個月
|3.60113
|+2.434
|一年
|4.06018
|+0.947
資料來源：香港銀行公會