27/11/2026 18:00

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中金指2026年港股承壓，恒生科技指數回落

▷ 預計市場明顯改善時間窗口關注明年年中前後

▷ 短期面臨外部流動性及解禁壓力，中期需信用修復

《經濟通通訊社27日專訊》中金公司研究部發表的港股市場2027年度展望指出，2026年港股表現承壓。恒生科技指數自2025年10月高點明顯回落，回落至「924」行情起點附近，中金研究觀點顯示，此前對港股維持中性偏謹慎的判斷，核心依據之一是整體信用周期，尤其是居民信用周期走弱，對港股表現形成了一定壓力。展望2027年，市場關注港股是否已跌到位、壓制港股的因素能否解除、何時有轉機？中金研究認為，關鍵在於如何修復居民資產負債表，這在當前環境下，需要依賴財政傾斜發力，這又取決於AI產業進展（拉動出口支撐增長）以及政策對AI影響內需的容忍度。基準情形下，市場出現更明顯改善的時間窗口或值得關注明年年中前後。中金提及，短期或仍需保持耐心：外部流動性仍存不確定性，內部明年1月港股還有階段性解禁壓力，同時企業盈利預期存在一定調整壓力。中金表示，中期看，在信用周期尤其是居民信用周期有效修復前，港股可能很難徹底逆轉，這使得恒科雖可能具備一定彈性，但在基本面改善尚未得到充分驗證前，市場反彈的持續性仍有待觀察。明年年中將是觀察政策變化和信用修復的重要時間節點。後續市場表現仍將受到宏觀經濟、政策環境、企業盈利及市場風險偏好等多重因素影響。中金指出，儘管如此，港股存在先於A股企穩的可能性，主要因為調整時間較早、幅度較深、且派息更多，這與2024年初港股靠派息先於A股8-9個月修復的邏輯類似（此為歷史回顧，不代表未來）。對比「924」，目前正反兩方面因素大致均衡：估值和情緒接近2024年初，國內和海外倉位也已到低點；但回購明顯偏低、IPO和解禁更多，政策發力力度與「924」時期仍有差異，從估值和倉位角度看，目前更類似2023下半年到2024年初。綜合來看，市場修復可能仍待觀察，投資者或需保持耐心並持續關注宏觀經濟、政策變化、企業盈利及市場流動性等因素的發展。未來市場表現仍將取決於信用周期修復進程、政策支持力度以及國內外經濟環境變化。(bn)