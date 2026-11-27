27/11/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升21點子報6.7075，創逾四年四個月高
《經濟通通訊社27日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7075，較上個交易日升21點子，創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約470點，上個交易日報6.7096。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7075
|-21.00
|1歐元/人民幣
|7.3319
|-61.00
|100日圓/人民幣
|4.2013
|-23.00
|1港元/人民幣
|0.8558
|-0.20
|1英鎊/人民幣
|8.7619
|-82.00
|1澳元/人民幣
|4.4332
|+19.00
|1紐元/人民幣
|3.6549
|-124.00
|1新加坡/人民幣
|5.1827
|-15.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0171
|-332.00
|1加元/人民幣
|4.6901
|-123.00
|1人民幣/林吉特
|0.6149
|-3.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.3214
|-501.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.6205
|-45.00
|1人民幣/韓元
|201.4100
|+9.00