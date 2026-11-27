27/11/2026 17:32

【聚焦人幣】外匯局：10月中國外匯市場總計成交3.77萬億美元

《經濟通通訊社27日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，今年10月，中國外匯市場（不含外幣對市場．下同）總計成交25.36萬億元人民幣（等值3.77萬億美元）。其中，銀行對客戶市場成交4.32萬億元人民幣（等值0.64萬億美元），銀行間市場成交21.04萬億元人民幣（等值3.13萬億美元）；即期市場成交8.16萬億元人民幣（等值1.21萬億美元），衍生品市場成交17.20萬億元人民幣（等值2.56萬億美元）。



*今年6月末中國對外證券投資資產21572億美元*



中國對外證券投資資產分國家/地區及分居民持有者部門數據方面，統計顯示，今年6月末，中國對外證券投資資產（不含儲備資產）21572億美元。其中，股權類投資13051億美元，債券類投資8521億美元。



資產分布在前三位的國家/地區是香港、美國和開曼群島，投資金額分別為9231億美元、4213億美元和2110億美元。2026年6月末，中國持有對外證券資產的部門主要是非銀行金融機構、銀行和非金融部門，投資金額分別為11347億美元、6904億美元和3321億美元，佔中國對外證券投資總額的53%、32%和15%。(jt)