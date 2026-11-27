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《行業數據》工信部：首10月電信業務收入同比下降2.6%，電信業務總量增7.2%

《經濟通通訊社27日專訊》工信部數據顯示，今年前10個月，電信業務收入累計完成1.43萬億元人民幣，同比下降2.6%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長7.2%。



千兆光纖寬帶網絡建設有序推進。截至10月末，全國互聯網寬帶接入端口數達到12.75億個，比上年末淨增2398萬個。其中，光纖接入(FTTH/O)端口數達到12.34億個，比上年末淨增2320萬個，佔互聯網寬帶接入端口數的96.8%。截至10月末，具備千兆網絡服務能力的10G PON端口數達到3363萬個，比上年末淨增200.9萬個。



5G網絡建設持續深化。截至10月末，5G基站數達到528.1萬個，呈持續增長態勢，佔移動基站數的40.6%，佔比較前三季度提高0.6個百分點。(jq)