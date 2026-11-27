27/11/2026 10:59

《陶冬天下－陶冬》高市太太vs渡邊太太

《陶冬天下》日圓匯率又在衝擊160關口了，日本政府隨時準備干預。筆者看來，這是高市太太和渡邊太太在打架。高市太太，是日本首相高市早苗，代表著日本政府，希望穩定日圓匯率，引導日圓小幅升值，避免與美國發生進一步貿易摩擦，招致特朗普政府更嚴厲的關稅制裁。渡邊太太，則代表日本千千萬萬的家庭儲蓄者，她們看重的是儲蓄利率，未必願意聽首相的話。



渡邊太太(Mrs. Watanabe)，是海外金融市場對日本家庭投資者的統稱。日本家庭傳統上由太太掌管財務，先生發了獎金，太太便存入銀行作家庭長期儲蓄。由於日本利率長期接近零，太太們便將日圓換成美元、澳元、加元、紐元，賺取更高利息。久而久之，日本家庭的海外投資規模愈來愈龐大，甚至足以影響全球資本流動和匯率。近年日本政府努力引導家庭儲蓄流入日本股票市場，渡邊太太也配置了一些美股，參與全球資產配置，但是滯留海外的日本家庭儲蓄回歸日圓資產的速度卻慢過預期。



日本經濟終於擺脫了近30年的通縮沉痾，經濟增長有了起色，通脹重現，工資連續幾年取得較大幅度增長。但是日本消費者對經濟前景仍然缺乏信心，尤其在生活成本不斷上漲的環境下，消費意願並未隨著收入增長同步改善。



日本央行雖然不斷加息，但是與其他主要經濟體的利差依然十分可觀。目前日本政策利率為1.25厘，美國聯邦基金利率為3.75厘至4厘，澳洲為4.85厘，加拿大為2.50厘。美元、澳元、加元相對日圓的政策利率優勢，分別約為2.6、3.6和1.3個百分點。日本太太們把日圓換成澳元，單看利息便可多賺3個多百分點，美元也有超過2個百分點的優勢。日本央行即使在12月再加息25個基點，也難以完全扭轉這種收益差距。當然，匯率波動可能吞噬全部利息收入，但是對於長期習慣在海外配置資產的日本家庭來說，日圓低利率環境仍然構成將儲蓄投向海外的重要誘因。高市太太希望日圓穩中有升，而加息不要激進；渡邊太太卻覺得海外資產仍然更有吸引力。



日本的貿易結構也在發生變化。過去5年，日本對全球貿易持續逆差，2022年逆差高達20.3萬億日圓，到2025年收窄至3.2萬億日圓；但是對美國始終維持巨額順差，2023年達到8.7萬億日圓，2025年仍有7.5萬億日圓，最近12個月約為6萬億日圓。汽車及機械設備仍是日本對美出口的重要支柱，人工智能(AI)投資熱潮又增加了半導體製造設備、電子零部件和精密儀器的需求。日本對美貿易順差依然龐大，給特朗普政府留下了繼續施壓的口實。



特朗普政府最近又提出新一輪關稅措施。高市太太必須在匯率、貿易和對美投資方面尋找妥協，避免出口產業受到更大衝擊。問題是日本政府可以干預外匯市場，卻無法長期控制私人資本的流向。渡邊太太們看的是收益率、匯率風險和家庭財富，而不是華盛頓的貿易談判。只要美國利率明顯高於日本、海外資產仍然提供更好回報，渡邊太太便沒有太大動力把錢搬回國內。日本政府在外匯市場花錢買日圓，家庭投資者卻可能繼續買美元。



筆者認為，高市太太與渡邊太太的爭執，本質上是國家政策目標與私人資本利益之間的矛盾。日本既希望維持出口競爭力，又想穩定匯率、控制輸入型通脹，還要兼顧美國的貿易訴求，政策空間並不寬裕。日本擁有龐大的海外資產，卻未必能夠隨心所欲地運用這些金融資源。日圓能否擺脫長期弱勢，最終取決於日本利率、家庭儲蓄和海外投資回報之間的重新平衡。高市太太可以在160關口布下重兵，但是資金卻在渡邊太太手中。《陶冬》



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