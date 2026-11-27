27/11/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升56點子，兩連升跌報6.6544，續創逾三周高

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6544，較上個交易日4時30分收盤價升56點子，兩連升，續創11月2日以來逾三周新高，全日在6.6500至6.6661之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升69點子，報6.6546。



今日人民幣兌一美元中間價今報6.7075，較上個交易日升21點子，創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約470點。



市場人士表示，因感恩節假期，美國主要金融市場周四休市，市場缺乏指引，人民幣匯率延續區間波動。美聯儲貨幣政策仍可能偏緊，這料為美元提供支撐。一外資行交易員稱，短期人民幣估計維持區間震盪，後面要看市場偏結匯會不會延續。



招商銀行金融市場部認為，緊縮仍是當前美聯儲的政策主基調，在美歐利差優勢以及法國財政和能源成本對歐元的拖累的情況下，短期美元指數預計仍然偏強運行。(jq)