27/11/2026 12:10

【ＡＩ】德國軟件巨企SAP擬裁減至少1萬工作崗位，推動業務向AI轉型

《經濟通通訊社27日專訊》彭博社引述知情人士透露，德國軟件巨企SAP正在制定一項重組計劃，計劃裁減至少1萬個工作崗位，以推動旗下軟件業務向人工智能(AI)時代轉型。



消息人士指，是次重組將影響SAP全球至少9%的員工。相關討論仍在進行中，最終裁員總數尚未落實，在經過勞資談判後可能出現變數。



SAP發出聲明回應稱，公司持續審視其組織架構，以確保與公司戰略及客戶需求保持一致，但拒絕就是否計劃裁員置評。



SAP行政總裁Christian Klein推動「AI優先」戰略，這家歐洲市值最高的軟件公司今年已兩度重組執行董事會，6名董事會成員中有兩人將於明年3月離任。在先前推出獨立AI產品遭遇挫折後，Klein正尋求將AI工具直接嵌入公司現有的應用程式之中。(rc)