26,777.23
-295.80
(-1.09%)
26,778
-313
(-1.16%)
高水1
9,482.86
-116.20
(-1.21%)
5,865.77
-115.53
(-1.93%)
1,040.16億
4,024.33
-5.17
(-0.128%)
4,669.70
-32.37
(-0.688%)
13,331.44
-145.08
(-1.077%)
2,660.81
-24.41
(-0.91%)
99,632.5700
-59.4600
(-0.060%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0980
歐元最佳客戶買入價
9.0612
英鎊最佳客戶買入價
10.2316
日圓最佳客戶買入價
5.0426
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
日本-第三產業指數(月率)
即將公佈
14/11/2025 12:30
前值
-0.40%
市場預測
0.30%
法國-消費者物價指數(月率)
即將公佈
14/11/2025 15:45
前值
-1.00%
市場預測
0.10%
最新重要數據
英國-國內生產總值(季率)
公佈值
0.10%
公佈日期
13/11/2025 15:00
英國-國內生產總值(年率)
公佈值
1.30%
公佈日期
13/11/2025 15:00
澳洲-失業率
公佈值
4.30%
公佈日期
13/11/2025 08:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,206.4000
+20.4000
+0.487%
XAG 白銀現貨
53.3354
+0.8217
+1.565%
更新：14/11/2025 10:55
最新
人氣
