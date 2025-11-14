14/11/2025 08:38

要聞盤點

1、受累於聯儲局12月減息預期急速降溫，以及科技股板塊急挫，美股周四（13日）顯著受壓，三大指數大跌，市場對利率前景的悲觀情緒升溫，蓋過了政府結束停擺的利好因素。道指收市跌797.6點，或1.65%，報47457.22點；標普500指數跌113.43點，或1.66%，報6737.49點；納指跌536.1點，或2.29%，報22870.36點。中國金龍指數跌129點。日經期貨截至上午7時58分上升37點。

2、美國總統特朗普首席經濟顧問哈塞特稱，因政府「停擺」，未來一個月內僅公布就業數據，不公布失業率。哈塞特表示，政府「停擺」或導致美國第四季度GDP增速下降1.5個百分點。

3、多名聯儲局官員質疑12月降息的必要性，交易員預期降息可能性不足50%。

4、美國銀行、三井住友日興證券、巴克萊等機構警告稱，聯儲會可能需要採取措施，例如在短期融資市場提供更多貸款，或直接購買證券向銀行體系注入資金，以緩解推高隔夜利率的流動性緊縮狀況。

5、中國10月社融增量創逾一年新低遠遜經濟學家預期，貸款需求幾近枯竭，至於國家統計局今日將公布的工業增加值和零售銷售數據料亦將放緩。

6、《路透》報道，中國證監會主席吳清因健康原因尋求辭任，而中證監公告稱吳清於11月10日至13日訪問巴黎及里約熱內盧。

7、英國《金融時報》報道，歐盟計劃明年初向主要來自中國的小額包裹徵收手續費，較原計劃提早逾兩年。

8、億萬富豪David Tepper旗下對沖基金第三季減持京東、阿里巴巴及拼多多，荷蘭養老金巨頭清倉滿幫、攜程等中概股。

9、內地氧化鋁精煉和電解鋁冶煉商創新實業(02788)今日至11月19日（星期三）招股，計劃全球發售5億股，每股作價介乎10.18元至10.99元，集資額最高達54.95億元，每手500股，入場費5550.42元，公司預期於11月24日（星期一）掛牌。