14/11/2025 09:36

受累於聯儲局12月減息預期急速降溫，以及科技股板塊急挫，美股周四(13日)顯著受壓，三大指數大跌，市場對利率前景的悲觀情緒升溫，蓋過了政府結束停擺的利好因素。亞太股市集體下挫，港股難獨善其身，恒指開報26660，跌412點或1.5%，直接跌穿兩萬七，主板成交34.58億元。恒生中國企業指數報9439，跌159點或1.7%。恒生科技指數報5848，跌132點或2.2%。

京東集團(09618)第三季純利52.8億元人民幣，按年跌55%仍勝市場預期，績後低開2.97%，報120.7元，騰訊(00700)第三季經調整純利增18%勝預期，期內海外遊戲收入大增，但仍隨市低開1.68%，報645元。

美股科技股暴跌，阿里(09988)跟隨回吐3.4%，報156.5元，百度(09888)更插水7.29%，報117元，暫連跌3日累計跌幅9.09%。

京東物流(02618)績後低開2.71%，報12.55元；創科實業(00669)跌2.6%，報89.8元；泡泡瑪特(09992)低開2.9%，報214元。

今早僅三隻藍籌股高開，京東健康(06618)升1.4%，報65.4元，萬洲國際(00288)升0.59%，報8.59元，恒安國際(01044)升0.14%，報28.16元。

關注今早10時中國將公布包括10月投資、消費、工業生產等一系列重磅經濟數據。

撰文：經濟通市場組