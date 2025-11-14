16/11/2025 10:55

港元拆息普遍下跌，但部分本地銀行仍上調港元定存年息，搶佔更多港元資金，中銀上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘分別至2.5厘及2.3厘，起存額為50萬元，適用於客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理，但門檻較低者，起存額為1萬元至50萬元以下，適用於特選出糧客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

早前數字銀行PAObank推「開戶迎新大激賞」，由2025年11月12日起至11月30日，被推薦人使用推薦碼成功開戶，並敘造一個月港元定期存款，首5萬元即可享18厘年利率高息優惠。

早前花旗上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘分別至3.6厘及2.9厘，存額由5萬元至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000港元。招商永隆的「一點通存款」利率有所調高，其中一個月至兩年存款調升0.2厘至0.8厘不等，當中三個月定期可享2.85厘，定期金額介乎10000至499999。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組