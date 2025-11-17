直播中 : 開市Good Morning - 美股跌完未？📣傳華為本周發布AI技術突破 利好科技股？💰國常會部署促進消費政策值得憧憬？
26,513.76
-58.70
(-0.22%)
26,506
-83
(-0.31%)
低水8
9,382.78
-15.18
(-0.16%)
5,803.95
-8.85
(-0.15%)
712.44億
3,972.36
-18.13
(-0.454%)
4,605.21
-22.93
(-0.495%)
13,196.44
-19.59
(-0.148%)
2,622.73
-11.95
(-0.45%)
94,982.5600
+721.1100
(0.765%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0805
歐元最佳客戶買入價
9.0405
英鎊最佳客戶買入價
10.2444
日圓最佳客戶買入價
5.0408
恒生指數
26,513.76
-58.70
(-0.22%)
期指
低水8
26,506
-83
(-0.31%)
國企指數
9,382.78
-15.18
(-0.16%)
科技指數
5,803.95
-8.85
(-0.15%)
大市成交
712.44億
股票
584.03億
(81.976%)
窩輪
44.66億
(6.269%)
牛熊證
83.75億
(11.755%)
即時更新：17/11/2025 10:15
可賣空股票總成交
2,052.39億
主板賣空
347.67億
(16.940%)
更新：14/11/2025 16:59
上証指數
成交：3,493.98億
3,972.36
-18.13
(-0.454%)
滬深300
4,605.21
-22.93
(-0.495%)
深証成指
13,196.44
-19.59
(-0.148%)
MSCI中國A50
2,622.73
-11.95
(-0.45%)
比特幣
資料由Binance提供
94,982.5600
+721.1100
(0.765%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0805
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0405
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2444
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0408
28
十一月
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛 葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛
文化藝術 劇場
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的...
推介度：
28/11/2025 - 06/12/2025
18
十二月
亞洲國際博覽館｜Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025 亞洲國際博覽館｜Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025
文化藝術 音樂會
亞洲國際博覽館｜Katch 音樂娛樂平台呈獻 :KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025
推介度：
18/12/2025 - 21/12/2025
