17/11/2025 16:52

隨着市場對特朗普政府親加密貨幣立場的熱情消退，加上科技股走弱打擊整體風險偏好，比特幣（Bitcoin）自10月創下歷史新高逾12.6萬美元後，近1個月表現持續弱勢，在市場對美聯儲局下月減息預期降溫，美股繼續走弱下，今早（17日）更一度低見9.3萬美元水平，抹去年內超過30%的升幅，在港上市的比特幣ETF繼上周五（14日）急挫逾半成後，今日繼續下行。比特幣前景如何？相關ETF可否趁低吸納？應如何部署？

（AP圖片）

聯儲局官員接連「放鷹」 下月減息0.25厘機率僅46%



由於美國政府剛結束停擺，10月份美國部分經濟數據或永遠無法公布，在缺乏勞工市場數據參考下，市場推斷聯儲局12月議息會議或按兵不動，參考FedWatch資料，料降息0.25厘的機會率為45.8%，維持利率在3.75至4厘的機會率為54.2%，即不降息的機會率較高。美股上周五弱勢持續，道指收市跌0.65%，報47147.48點；標普500指數跌0.05%，報6734.11點；納指輕微反彈0.13%，報22900.59點。

美國聯儲局官員亦對下月議息接連「放鷹」，達拉斯聯儲總裁Lorie Logan表明，若缺乏通脹下降或勞動力市場改善的明確證據，她難以支持12月減息。聖路易斯聯儲總裁Alberto Musalem表示，鑑於通脹仍高於儲局2%目標，決策者在進一步減息方面應保持謹慎，認為在不使貨幣政策過於寬鬆的情況下，進一步放鬆的空間有限。明尼阿波利斯聯儲總裁Neel Kashkari表示不支持上一次的減息決定，指經濟活動的潛在韌性超出預期，至於12月儲局應否減息則仍未作出決定。

（iStock圖片）



機構買家過去1個月悄然離場 分析師：市場暫向下突破



另方面，據《彭博》報道，比特幣於今年10月6日曾升至創紀錄的126251美元，但4天後，特朗普就關稅問題發表令人意外的言論，比特幣價格亦開始跌勢。報道提到，從ETF配置機構到企業財務部門，諸多大買家在過去1個月間已悄然離場，使市場失去了資金流驅動的支撐力量，而這正是今年早些時候將比特幣推升至創紀錄水平的力量。

分析認為，比特幣與股市表現高度相關，當市場缺乏冒險意願時，加密貨幣難以成為避險工具，導致比特幣支持力度不足。鏈上分析平台Nansen高級研究分析師Jake Kennis認為，這輪拋售是長揸者獲利了結、機構資金外流、宏觀不確定性，以及槓桿多頭被清盤等多重因素疊加所致。他又指，市場在經歷長期盤整後，暫時選擇了向下突破。Bitwise Asset Management駐三藩市投資總監Matthew Hougan指，整體市場呈現避險情緒，又指「加密貨幣就像煤礦裏的金絲雀」，是第一個發出警告的。

《富爸爸》作者：堅持不賣 比特幣明年或見25萬美元

不過，全球理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)近日再就看好比特幣表態，他在X平台發文指，比特幣屬於高度稀缺資產，隨著市場震盪結束，價格很可能回升；因此「等跌完才買」的投資者最終會面臨比現在更昂貴的價格，而他未來將持續持有比特幣、黃金、白銀及以太幣，不會因為近期價格回落而賣出，對他而言這次下跌只是市場循環中的正常波動。

Robert Kiyosak（AP圖片）



Robert Kiyosaki在另一篇貼文提到，目前加密貨幣市場的下跌，其實是全球投資者對資金需求上升所造成，拋售潮並非來自比特幣或加密資產本身變差，而是投資者被迫變現，「只有需要現金的人才會在崩跌中賣出資產，但我不需要現金，所以不會賣出任何比特幣。」他還重申長期以來的觀點，即是世界正深陷債務問題，各國政府最終會選擇「大量印鈔」來彌補赤字，這將導致貨幣貶值與通膨加劇，反而會讓具備稀缺性的黃金、白銀、比特幣及以太幣在未來迎來大幅升值，「當法幣的大印鈔最終失敗，比特幣將會飆升至更高水準。」他預測比特幣價格有可能在2026年達到25萬美元。

伍禮賢：比特幣繼續調整機會較大 相關ETF未宜沾手

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，比特幣與美股表現息息相關，若美股走弱，相信資金對虛擬貨幣的參與及熱切程度亦沒那麼高。此外，市場對美國12月減息預期對比特幣走勢亦較關鍵，始終比特幣較難用實用角度去判斷其價值，但從資金流可側面反映對其資產價格幫助，若往後繼續減息，對商品包括比特幣價格會有正面幫助，惟近期大家對12月減息預期確見下行，導致比特幣價格回落，上述因素都偏向利淡。

伍禮賢又指，過去一個月雖然比特幣價格下跌，但從今年低位7萬幾美元反彈以來仍有不錯升幅，難以判斷短期價格已見底或出現回穩，預期仍會較波動，暫宜觀望，待形勢穩定一些，或待市場減息預期提高一些才再部署。不過，目前由最高位12萬幾美元跌下來，已跌了兩成幾，跌幅也算大，應不會再跌至7萬幾美元，相信繼續維持弱勢，慢慢調整機會較大，相關ETF暫不宜沾手。

比特幣ETF今日繼續下跌，華夏比特幣(03042)跌1.19%收報11.67元，FA南方比特幣(03066)跌1.51%報31.32元，FA三星比特幣(03135)跌1.68%報31.56元。以太幣ETF亦偏軟，華夏以太幣(03046)跌0.4%報7.555元，FA南方以太幣(03068)跌0.34%報14.59元，嘉實以太幣(03179)跌0.59%報7.62元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》姚浩然分析，請按此





[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/live/35_LtlQWtMM?si=TFQc4D_BKq-sPDpS[/youtube]



其他比特幣相關新聞：

【比特幣】比特幣年內漲幅全部蒸發，特朗普行情曇花一現



