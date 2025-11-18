直播中 : 開市Good Morning - 美股未止跌 港股續憔悴？🚗小鵬上季虧損收窄 惟收入指引遜預期💰分析攜程最新業績 仲可以憧憬假期出行因素？
直播中 : 開市Good Morning - 美股未止跌 港股續憔悴？🚗小鵬上季虧損收窄 惟收入指引遜預期💰分析攜程最新業績 仲可以憧憬假期出行因素？
26,135.34
-248.94
(-0.94%)
26,125
-242
(-0.92%)
低水10
9,246.92
-81.48
(-0.87%)
5,685.29
-71.59
(-1.24%)
287.93億
3,958.55
-13.48
(-0.339%)
4,590.16
-7.89
(-0.172%)
13,195.12
-6.88
(-0.052%)
2,608.07
-5.85
(-0.22%)
91,900.0000
-315.1400
(-0.342%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0520
歐元最佳客戶買入價
9.0277
英鎊最佳客戶買入價
10.2413
日圓最佳客戶買入價
5.0195
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,135.34
-248.94
(-0.94%)
期指
低水10
26,125
-242
(-0.92%)
國企指數
9,246.92
-81.48
(-0.87%)
科技指數
5,685.29
-71.59
(-1.24%)
大市成交
287.93億
股票
287.93億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：18/11/2025 09:34
可賣空股票總成交
1,917.09億
主板賣空
445.16億
(23.221%)
更新：17/11/2025 16:59
上証指數
成交：697.61億
3,958.55
-13.48
(-0.339%)
滬深300
4,590.16
-7.89
(-0.172%)
深証成指
13,195.12
-6.88
(-0.052%)
MSCI中國A50
2,608.07
-5.85
(-0.22%)
比特幣
資料由Binance提供
91,900.0000
-315.1400
(-0.342%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0520
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2413
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0195
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
十一月
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶 尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港...
推介度：
27/11/2025 - 07/12/2025
19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01347 華虹半導體09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00005 滙豐控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
日本-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
-1.80%
公佈日期
17/11/2025 07:50
日本-國內生產總值(季率)
公佈值
-0.40%
公佈日期
17/11/2025 07:50
俄羅斯-消費者物價指數(年率)
公佈值
7.71%
公佈日期
15/11/2025 00:00
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
91,900.00
-315.14
-0.342%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,030.0300
-1.4100
-0.047%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.3980
+0.0050
+1.272%
更新：18/11/2025 09:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處