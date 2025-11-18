18/11/2025 08:31

要聞盤點

1、受市場對人工智能股的高估值泡沫憂慮升溫，以及對聯儲局未來利率走向持續不確定等因素影響，美國股市隔晚遭遇顯著拋售壓力，科技股領跌大市，道指收市重挫超過550點。市場正觀望本周稍後公布的英偉達季績及關鍵就業數據，以尋找後市方向。道指收市跌557點，或1.18%，報46590；標普500指數跌61點，或0.92%，報6672點；納指跌192點，或0.84%，報22708點。中國金龍指數跌95點。日經期貨截至上午7時50分上升2.5點。

2、美聯儲副主席傑斐遜稱就業市場下行風險增加，但在利率接近中性水平時須謹慎行事，惟儲局理事沃勒支持降息，理由是勞動力市場疲弱及政策影響中低收入者。

3、中國10月廣義財政支出創2021年以來最大降幅，支出額為2023年7月以來最低；10月代客淨結匯規模及結匯率雙降，經常賬戶跨境淨流入創歷史新高。

4、中德高級別財金對話在北京舉行，雙方支持滬深上市公司在法蘭克福發行全球存托憑證，並加強證券、期貨及衍生品領域合作。

5、亞馬遜三年來首次發行美元計價債券，募資總額達150億美元。

6、馬斯克計劃為特斯拉構建自主晶片供應體系，批評三星及台積電進展緩慢，預計未來FSD技術普及將導致每年晶片需求爆增至最高2000億顆。

7、摩根士丹利首席美股策略師Wilson預計標普500指數未來一年將升16%，2026年底目標達7800點。

8、摩根士丹利發表報告，稱在今年高回報後，明年股市將趨於穩定，恒指最樂觀目標為明年底達34700點。

9、高盛報告稱，各國央行11月或大量購金，料2026年底金價達4900美元；同時預計2026年原油供應過剩，下調WIT原油均價56美元/桶；布倫特均價52美元/桶。

10、有「新債王」之稱的岡拉克抨擊私募債務領域的「垃圾貸款」，建議現金配置比例提高至20%。