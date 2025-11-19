25,830.65
-99.38
(-0.38%)
25,894
+72
(+0.28%)
高水63
9,151.04
-23.80
(-0.26%)
5,606.90
-38.83
(-0.69%)
2,114.26億
3,946.74
+6.93
(+0.176%)
4,588.29
+20.10
(+0.440%)
13,080.09
-0.40
(-0.003%)
2,620.37
+17.33
(+0.67%)
91,589.9900
-1,370.8400
(-1.475%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0608
歐元最佳客戶買入價
9.0356
英鎊最佳客戶買入價
10.2400
日圓最佳客戶買入價
5.0010
恒生指數
25,830.65
-99.38
(-0.38%)
期指(夜)
高水63
25,894
+72
(+0.28%)
國企指數
9,151.04
-23.80
(-0.26%)
科技指數
5,606.90
-38.83
(-0.69%)
大市成交
2,114.26億
股票
1,898.22億
(89.781%)
窩輪
80.62億
(3.813%)
牛熊證
135.43億
(6.405%)
即時更新：19/11/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,855.95億
主板賣空
419.05億
(22.579%)
更新：19/11/2025 16:59
上証指數
成交：7,209.09億
3,946.74
+6.93
(+0.176%)
滬深300
4,588.29
+20.10
(+0.440%)
深証成指
13,080.09
-0.40
(-0.003%)
MSCI中國A50
2,620.37
+17.33
(+0.67%)
比特幣
資料由Binance提供
91,589.9900
-1,370.8400
(-1.475%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0608
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0356
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2400
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0010
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5629
-0.0029
-0.520%
AUD 澳元/美元
0.6487
-0.0018
-0.272%
GBP 英鎊/美元
1.3121
-0.0026
-0.197%
更新：19/11/2025 19:35
即將公佈經濟數據
美國-抵押貸款市場指數
即將公佈
19/11/2025 20:00
前值
0.60%
市場預測
--
美國-出口(月率)
即將公佈
19/11/2025 21:30
前值
0.30%
市場預測
--
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
