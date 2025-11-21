直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：拆解美股調整過千點原因！恒指跌穿100天線點部署？波動市執倉策略分享！
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：拆解美股調整過千點原因！恒指跌穿100天線點部署？波動市執倉策略分享！
25,450.03
-385.54
(-1.49%)
25,443
-405
(-1.57%)
低水7
9,015.82
-127.52
(-1.39%)
5,459.40
-115.19
(-2.07%)
1,675.47億
3,867.43
-63.62
(-1.618%)
4,490.29
-74.66
(-1.636%)
12,680.97
-299.85
(-2.310%)
2,559.10
-46.41
(-1.78%)
86,327.8800
-309.3400
(-0.357%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0268
歐元最佳客戶買入價
9.0000
英鎊最佳客戶買入價
10.2065
日圓最佳客戶買入價
4.9628
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,450.03
-385.54
(-1.49%)
期指
低水7
25,443
-405
(-1.57%)
國企指數
9,015.82
-127.52
(-1.39%)
科技指數
5,459.40
-115.19
(-2.07%)
大市成交
1,675.47億
股票
1,451.77億
(86.648%)
窩輪
74.99億
(4.476%)
牛熊證
148.71億
(8.876%)
即時更新：21/11/2025 13:23
可賣空股票總成交
1,264.65億
主板賣空
227.97億
(18.027%)
半日數據，更新：21/11/2025 12:40
上証指數
成交：5,969.83億
3,867.43
-63.62
(-1.618%)
滬深300
4,490.29
-74.66
(-1.636%)
深証成指
12,680.97
-299.85
(-2.310%)
MSCI中國A50
2,559.10
-46.41
(-1.78%)
比特幣
資料由Binance提供
86,327.8800
-309.3400
(-0.357%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0268
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0000
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2065
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9628
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

中環老牌意大利菜新演繹！阿爾巴白松露慢煮蛋、名物龍蝦湯、經典...
開市Good Morning

滙控擬溢價三成私有化恒生！港股呢輪調整未完？新股雲迹、軒竹生物抽唔抽？

聖誕好去處2025|沙田新城市廣場音樂噴泉回歸，光影匯演+聖...
玩樂旅遊 玩樂假期

聖誕好去處2025|沙田新城市廣場音樂噴泉回歸，光影匯演+聖...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ00020 商湯－Ｗ09992 泡泡瑪特09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股02628 中國人壽
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
86,327.88
-309.34
-0.357%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,829.3500
-4.8600
-0.171%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.4270
-0.0053
-1.226%
更新：21/11/2025 13:20
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,471.3300
-1.9200
-0.130%
CHF 美元/瑞郎
0.8046
-0.0009
-0.117%
JPY 美元/日圓
157.2240
-0.1510
-0.096%
更新：21/11/2025 13:20
即將公佈經濟數據
英國-公共部門收支短差
即將公佈
21/11/2025 15:00
前值
GBP -109.00億
市場預測
--
英國-公共部門凈借款
即將公佈
21/11/2025 15:00
前值
GBP 202.00億
市場預測
GBP 150.00億
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處