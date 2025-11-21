25,220.02
-615.55
(-2.38%)
25,541
+308
(+1.22%)
高水321
8,919.78
-223.56
(-2.45%)
5,395.49
-179.10
(-3.21%)
2,857.02億
3,834.89
-96.16
(-2.446%)
4,453.61
-111.34
(-2.439%)
12,538.07
-442.75
(-3.411%)
2,540.18
-65.33
(-2.51%)
83,651.7900
-1,477.6300
(-1.736%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0350
歐元最佳客戶買入價
8.9860
英鎊最佳客戶買入價
10.2196
日圓最佳客戶買入價
4.9864
恒生指數
25,220.02
-615.55
(-2.38%)
期指(夜)
高水321
25,541
+308
(+1.22%)
國企指數
8,919.78
-223.56
(-2.45%)
科技指數
5,395.49
-179.10
(-3.21%)
大市成交
2,857.02億
股票
2,606.31億
(91.225%)
窩輪
85.59億
(2.996%)
牛熊證
165.12億
(5.780%)
即時更新：21/11/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,565.31億
主板賣空
472.06億
(18.402%)
更新：21/11/2025 16:59
上証指數
成交：8,249.31億
3,834.89
-96.16
(-2.446%)
滬深300
4,453.61
-111.34
(-2.439%)
深証成指
12,538.07
-442.75
(-3.411%)
MSCI中國A50
2,540.18
-65.33
(-2.51%)
比特幣
資料由Binance提供
83,651.7900
-1,477.6300
(-1.736%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0350
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9860
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2196
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9864
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.53%
1個月
2.50%
3個月
3.08%
更新：21/11/2025 11:15
最新重要數據
新加坡-國內生產總值(年率)
公佈值
4.20%
公佈日期
21/11/2025 08:00
新加坡-國內生產總值(季率)
公佈值
2.40%
公佈日期
21/11/2025 08:00
日本-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.00%
公佈日期
21/11/2025 07:30
