23/11/2025 10:55

美國12月減息預期降溫，近期HIBOR有所回落，港元定存現減息潮，惟仍有6間銀行有3厘高息之選。其中，東亞銀行全新BEA GOAL或升級客戶3個月存息下調0.3厘至2.55厘，起存額由1000元至10萬元；至尊理財客戶及顯卓私人理財或顯卓理財客戶3個月存息亦同步下調0.3厘至2.45厘及2.5厘，起存額由1萬元起。

招商永隆銀行下調3個月存息至最高2.55厘，起存額由50萬元起；而門檻較低3個月存息則可享2.5厘，起存額由1萬元至50萬元，上述兩項定存均屬一點通存款利率。星展銀行下調2個月存息至2.3厘，起存額由20萬元起，客戶可透過分行辦理定存。

數字銀行方面，天星銀行亦有下調存息，該行3個月存息達2.4厘，6個月則可享2.6厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

南商2個月存息達3.08厘，滙豐恒生特選客3個月3.1厘

雖然部分港銀下調定存息，惟仍有多間銀行險守3厘定存水平。其中，南商2個月存息達3.08厘，起存額由10萬元至300萬元，合資格客戶於推廣期內成功認購基金或股票掛勾產品或一手巿場債券或投保人壽保險即可享有定期優惠，推廣期直至11月30日。

滙豐銀行3個月及6個月存息達2.4厘，特選客戶以5萬元新資金開立3個月港元定存，可獲相等於0.7厘年利率的額外獎賞，即存息最高達3.1厘，優惠期至12月。恒生特選客戶透過網上或手機App辦理3個月定存可享3.1厘年利率，起存額100萬元起。

另外，星展銀行設特選客戶網上新資金定期專屬優惠，特選個人客戶完成合資格產品交易後以新資金透過網上開立定期存款可享專屬總年利率，其中4個月及6個月定存均可享3.3厘，起存額20萬元至3000萬元。

華僑銀行3個月定期最高可達3.5厘

華僑銀行3個月定存雖下調0.2厘但仍有3厘水平，起存額由100萬元，全新宏富理財客戶透過分行以新資金100萬開立3個月定期可享3厘，另外再存入新資金100萬至300萬3個月可得全新資金獎賞高達1480元，相等額外0.2厘年利率，即總年利率高達3.2厘；如再存入300萬以上3個月可得全新資金獎賞高達6165元，相等額外0.5厘年利率，即總年利率高達3.5厘。

數銀PAObank提供3個月3.1厘定存，6個月則達3厘，起存額由100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。匯立銀行6個月存息最高達3.05厘，3個月及12個月亦可享3厘定存年利率，起存額由10元至100萬元，新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。

撰文：經濟通採訪組