22/11/2025 08:30

受紐約聯儲銀行行長威廉姆斯釋出的鴿派訊號帶動，美股周五（21日）反彈，三大指數全線收高，惟未能完全修復本周巨大跌幅。市場避險情緒升溫，加密貨幣市場遭遇黑色星期五，比特幣單周急瀉逾一成。

本周美股走勢可謂經歷驚濤駭浪，受科技股估值過高及獲利回吐湧現影響，早段大市顯著受壓。然而，周五局勢峰迴路轉。身兼聯邦公開市場委員會常任委員的威廉姆斯公開表示，預計短期內仍有進一步下調利率的空間。此番言論直接推升市場對12月聯儲局議息會議減息的預期，此前搖擺不定的減息預期重新升溫，刺激三大指數午後向上。

重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌1.1%，英偉達(US.NVDA)跌約1%，Meta(US.META)升0.9%，蘋果(US.AAPL)升近2%，微軟(US.MSFT)跌1.3%，谷歌(US.GOOGL)升3.5%，亞馬遜(US.AMZN)升1.6%。

道指收市升493.15點，或1.08%，報46245.41點；標普500指數升64.23點，或0.98%，報6602.99點；納指升195.03點，或0.88%，報22273.08點。

市場對聯儲局12月減息的預期重燃，三大指數全線收高。(AP)

儘管周五強勢反彈，但總結全周，美股仍錄得數月來最差單周表現。道指全周累跌1.91%，標指跌1.95%，而以科技股為主的納指更重挫2.74%，連續第三周低收。

相比股市回升，比特幣一度急挫逾7%至82000美元水平，創下自今年4月以來新低，全周累計跌幅更擴大至逾13%。

美匯指數在100水平上方整固，報100.15水平，日內基本持平。美元兌日圓持續於高位震盪，日內報156.41，下跌0.65%。歐元兌美元日內報1.1518，下跌0.08%。

金價波動，油價受壓

國際金價呈反覆波動格局。現貨黃金早段曾回調至每盎司4022美元附近尋求支撐，隨後在美國數據公布後反彈，尾市再度向下，報4060美元，日內跌幅約0.4%。​紐約期金報4054美元，下跌約0.1%。

國際油價周五顯著受壓。紐約期油一度跌穿每桶58美元水平，日內報57.89美元，下跌1.8%。布蘭特期油亦跟隨跌勢，日內報62.38美元，下跌1.5%。

撰文：經濟通國金組