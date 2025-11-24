24/11/2025 08:49

紐約聯儲銀行行長威廉姆斯上周五（21日）釋出的鴿派信號，三大指數全線收高，唯未能完全修復本周重創，全周均錄得顯著跌幅。

受科技股估值過高及獲利回吐湧現影響，上周早段時間大市顯著受壓。然而，上周五局勢峰迴路轉。身兼聯邦公開市場委員會常任委員的威廉姆斯公開表示，預計短期內仍有進一步下調利率的空間。

道指收市升493.15點，或1.08%，報46245.41點；標普500指數升64.23點，或0.98%，報6602.99點；納指升195.03點，或0.88%，報22273.08點。

總結全周，美股仍錄得數月來最差單周表現。道指全周累跌 1.91%，標指數跌 1.95%，而以科技股為主的納指更重挫2.74%，連續第三周低收。

美匯在100水平上方整固

美匯指數在100水平上方整固，報100.15水平，日內基本持平。美元兌日圓持續於高位震盪，日內報156.41，下跌0.65%。歐元兌美元日內報1.1518，下跌0.08%。



市場避險情緒升溫，加密貨幣市場遭遇黑色星期五，比特幣單周急瀉13%一度至82000美元水平，創下自今年4月以來新低。​

國際金價呈反覆波動格局。現貨黃金早段曾回調至4022美元附近尋求支撐，隨後在美國數據公布後反彈，尾市再度向下，報每盎司4060美元，日內跌幅約0.4%。​紐約期金報每盎司4054美元，下跌約0.1%。​

國際油價顯著受壓。紐約期油一度跌穿每桶58美元水平，日內報57.89美元，下跌1.8%。布蘭特期油亦跟隨跌勢，日內報62.38美元，下跌1.5%。

撰文：經濟通市場組