24/11/2025 08:50

要聞盤點

1、受紐約聯儲銀行行長威廉姆斯釋出的鴿派信號，美股上周五（21日）反彈，三大指數全線收高，但未能完全修復本周重創，累計全周錄顯著跌幅。市場避險情緒升溫，加密貨幣市場遭遇黑色星期五，比特幣單周急瀉逾一成。道指收市升493.15點，或1.08%，報46245.41點；標普500指數升64.23點，或0.98%，報6602.99點；納指升195.03點，或0.88%，報22273.08點。中國金龍指數升929點。日經期貨截至上午7時39分上升110點。

2、聯儲局第三號人物威廉斯稱，勞動力市場疲弱或令聯儲局有減息空間。言論後，12月會議相關隔夜指數掉期合約利率大跌，減息0.25厘概率達56%。

3、美國及烏克蘭在日內瓦就28點和平計畫磋商。國務卿盧比奧稱會談富有成效，方案將修改以便烏克蘭接受，周四最後期限或推遲。

4、美國9月非農就業新增職位11.9萬個，遠超市場預期的5萬個，不過實際平均時薪連續兩月停滯。另外美國密西根大學11月消費者信心接近歷史低點，個人財務看法惡化。

5、中國商務部數據顯示，1至10月實際使用外資金額按年下降10.3%。

6、IMF第一副總裁卡茨據報將訪華，參與第四條款磋商年度審議，並與中國官員討論政策。這是卡茨10月上任以來首次訪華。

7、聯儲局副主席傑斐遜認為，AI相關股市升勢不會重演互聯網泡沫，因AI企業已成熟並具實際盈利能力。

8、高盛合夥人Tony Pasquariello指，美股好友「繳械」跡象明顯，市場企穩前或有進一步拋售。

9、彭博數據顯示，交易員擔心股市升浪結束，Invesco QQQ ETF 和SPDR標普500 ETF認沽期權期權金均升至高位。

10、本港二手樓價指數連升兩周，中原城市領先指數報142.49點，按周升0.54%。

11、彭博數據顯示，亞馬遜、Alphabet、微軟、Meta和甲骨文今年發債1080億美元，創九年新高，投資者憂科技巨頭為建設AI過度負債。