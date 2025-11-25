直播中 : 開市Good Morning - 環球股市壞消息已消化曬？阿里巴巴績前點部署？文遠知行業績解讀
直播中 : 開市Good Morning - 環球股市壞消息已消化曬？阿里巴巴績前點部署？文遠知行業績解讀
25,964.42
+247.92
(+0.96%)
25,955
+241
(+0.94%)
低水9
9,176.40
+96.98
(+1.07%)
5,652.24
+106.68
(+1.92%)
740.83億
3,863.74
+26.97
(+0.703%)
4,485.74
+37.69
(+0.847%)
12,791.75
+206.67
(+1.642%)
2,553.55
+25.00
(+0.99%)
87,833.6100
-466.4000
(-0.528%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0390
歐元最佳客戶買入價
8.9864
英鎊最佳客戶買入價
10.2209
日圓最佳客戶買入價
4.9803
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
恒生指數
25,964.42
+247.92
(+0.96%)
期指
低水9
25,955
+241
(+0.94%)
國企指數
9,176.40
+96.98
(+1.07%)
科技指數
5,652.24
+106.68
(+1.92%)
大市成交
740.83億
股票
633.28億
(85.483%)
窩輪
38.46億
(5.192%)
牛熊證
69.08億
(9.325%)
即時更新：25/11/2025 10:10
可賣空股票總成交
2,747.02億
主板賣空
472.00億
(17.182%)
更新：24/11/2025 16:59
上証指數
成交：2,652.02億
3,863.74
+26.97
(+0.703%)
滬深300
4,485.74
+37.69
(+0.847%)
深証成指
12,791.75
+206.67
(+1.642%)
MSCI中國A50
2,553.55
+25.00
(+0.99%)
比特幣
資料由Binance提供
87,833.6100
-466.4000
(-0.528%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0390
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9864
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2209
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9803
