直播中 : 開市Good Morning - 阿里上季經調整盈利跌72% 拆解績後部署！ 蔚來料第四季實現盈利 市場不買帳？
--
--
(--)
26,120
+209
(+0.81%)
--
--
(--)
--
--
(--)
38.32億
3,869.95
-0.07
(-0.002%)
4,490.35
-0.05
(-0.001%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
87,512.3500
+142.3800
(0.163%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0323
歐元最佳客戶買入價
8.9877
英鎊最佳客戶買入價
10.2229
日圓最佳客戶買入價
4.9848
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
恒生指數
--
--
(--)
期指
26,120
+209
(+0.81%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
38.32億
股票
38.32億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：26/11/2025 09:19
可賣空股票總成交
2,047.17億
主板賣空
449.77億
(21.970%)
更新：25/11/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,869.95
-0.07
(-0.002%)
滬深300
4,490.35
-0.05
(-0.001%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
87,512.3500
+142.3800
(0.163%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0323
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9877
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2229
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9848
25
十一月
港鐵香港站｜港鐵呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》
展覽 文化藝術
港鐵香港站｜港鐵呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》
推介度：
25/11/2025 - 08/12/2025
免費
13
十一月
沙田新城市廣場｜沙田新城市廣場 7 樓逾 4萬呎全新戶外空中花園【NTP Sky Garden】聖誕夢幻登場
節慶活動 商場活動
沙田新城市廣場｜沙田新城市廣場 7 樓逾 4萬呎全新戶外空中花園【NTP Sky Garden】聖誕...
推介度：
13/11/2025 - 01/01/2026
免費
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ01347 華虹半導體09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股02013 微盟集團
