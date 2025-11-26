26/11/2025 08:48

要聞盤點

1、美股周二（25日）收高，道指飆升逾660點，市場氣氛受到雙重利好刺激，一是白宮有意提名鴿派的國家經濟委員會主任哈塞特出任下屆聯儲局主席，二是ADP就業數據疲軟，市場對12月減息預期急升。儘管晶片龍頭英偉達逆市下挫，但在銀行及科技股帶動下，三大指數全線向好。道指收市升664.18點，或1.43%，報47112.45點；標普500指數升60.76點，或0.91%，報6765.88點；納指升153.59點，或0.67%，報23025.59點。中國金龍指數升27點。日經期貨截至上午7時54分跌142點。

2、彭博指出，哈塞特在聯儲局主席遴選中領先，市場預期其上任或推行更積極寬鬆政策，令10 年期國債孳息率跌穿4%，報3.99%。

3、Gemini新模型表現驚人，Google自研的TPU作為Blackwell晶片的替代方案因此受到愈來愈多關注，英偉達股價隔晚曾挫超7%。英偉達對此在公開平台回應，強調其技術領先業界整整一代，是唯一能夠運行所有AI模型，並且在所有計算場景中實現這一點的平台。

4、美國9月批發銷售通脹回升，零售銷售增長放緩，11月消費者信心創七個月來最大降幅，顯示對經濟和就業前景憂慮加深。

5、美國財長貝森特稱華府對台立場不變，特朗普明年或與習近平會面四次，包括互訪及參加 APEC和G20峰會。

6、美國總統特朗普稱烏克蘭和平協議接近達成，美方代表正分別與俄烏兩國高層會談，待磋商有實質進展後再與雙方領導人會面。

7、彭博數據顯示中國股債相關性三年來首次歸零，分析指在貨幣寬鬆預期升溫前，利率向下空間有限。

8、本港10月出口貨值4618億元，按年升17.5%，高於預期；進口貨值5017億元，按年升 18.3%，亦超市場預期。

9、新加坡人工智能計劃調整戰略，東南亞語言大模型項目棄用Meta模型，轉向阿里巴巴的通義千問Qwen。