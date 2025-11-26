26/11/2025 15:57

人民幣近日持續走強，中間價時隔逾一年，今日(26日)首次突破7.08兌1美元關口，較上日升30點子，在岸和離岸人民幣昨日(25日)也雙雙創下13個月新高。分析認為，後續美元上行空間有限，人民幣走勢有望穩中偏強。高盛較早時亦上調人民幣匯價預測，預計未來3個月在岸價可衝破7算。不過，一眾擁大量人幣資產或美元債務的股份包括中資航空股、金融股及內房股並非全面造好，惟航空股近日受累中日關係緊張調整較深，今日配合開拓多條國際貨運航線的消息，表現明顯較佳，東航(00670)更飆逾半成。人民幣或可繼續走強，航空股應可看高一線。

人幣中間價逾一年來首破7.08關 分析：人幣有望穩中偏強

人民幣兌一美元中間價今報7.0796，較上個交易日升30點子，四連升，為2024年10月14日以來13個半月來首次升破7.08關口，較市場預測偏強僅約30點。中間價和離、在岸即期基本實現「三價合一」。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開88點子，報7.0850，上個交易日即期匯率收盤報7.0938。美匯指數隔晚跌穿100心理大關，低見99.65，日內報99.83，下跌0.35%。



隔夜美國公布的經濟數據喜憂參半，美聯儲下月的降息預期持續回升，美元和美債收益率均承壓回落，人民幣的外部環境進一步改善。市場人士認為，美元和美債收益率回落，加上年底臨近結匯需求本身偏多，人民幣有一定反彈動力，但考慮到經濟基本面相對偏弱，即期大概率會延續當前穩中略升走勢。



業內分析又認為，人民幣強勢一方面得益於人民幣相對非美貨幣在基本面和資金流動方面的強勢表現，另一方面也緣於中間價持續釋放升值訊號等。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，今年中國出口表現超預期，而且7月以來國內資本市場走強，在帶動結匯需求增加的同時，也提振了市場對人民幣的信心。展望後市，業內認為，後續美元指數上行空間有限，人民幣走勢則將穩中偏強，四季度的季節性結匯需求將為人民幣走勢提供重要支撐。

高盛升人幣預測料3個月衝破7算 因美國息口趨降不利美元

高盛較早時上調人民幣匯價預測，預計未來3個月在岸價由7算調高至6.95兌1美元，未來12個月則調高至6.85，認為人民幣仍然被嚴重低估。高盛預期，美元指數強勢難以持續，內地或在明年初推出刺激政策，加上人民銀行近期連續開出偏強中間價，料年底前人民幣有機會升破7關口。

高盛認為，近期推動美元走強的避險需求、主要央行財政政策動向及美國公布部分經濟數據，均不足以支撐聯儲局繼續減息。若全球股市下跌，美股難獨善其身，資金可能自美元資產分散。另外，中美貿易摩擦有緩和跡象，內地明年初或推刺激措施，高盛經濟師早前把內地未來數年的出口預測由升2%至3%，上調到升5%至6%，意味人民幣匯價現時被嚴重低估。

另彭博指，摩根士丹利認為內地正自通縮走向低通脹，中間價取態似在限制貶值壓力，其模型估算合理匯價為6.7。路透則稱，人民幣能保持穩定，部分原因是內地國有銀行持續在境內外拋售美元、買入人民幣，使美元/人民幣三個月實現波動率維持近十年低位，鼓勵出口商逐步賣出累積約1兆美元的美元存款，降低人民幣長期風險。而人民幣對其他貨幣並非全面走強，今年以來兌歐元下跌7.7%，兌一籃子貨幣下跌3%。渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽稱，北京當局傾向保持人民幣穩定並逐步升值，有助建立其作為價值儲備工具的信任。

內地民航對日客運航線顯著減少 據報開拓多條國際貨運航線

據報內地民航對日客運航線近日顯著減少，但另一方面，近期多條直飛貨運航線密集啟航，全力搶灘今年的海外消費旺季。內媒報道，近期內地開拓多條國際貨運航線，包括溫州龍灣國際機場飛往烏茲別克首都塔什干。此前，杭州和烏魯木齊也先後開拓直飛烏茲別克的國際貨運航線。



此外，當地時間11月20日，東航物流旗下中國貨運航空CK203航班順利抵達法國巴黎戴高樂機場，標誌著東航物流「上海-巴黎」直飛貨運航線正式投入營運。而南航物流11月18日上海浦東直飛聖地牙哥貨機航線完成了首航任務。11月22日，國航(00753)則開通「成都雙流-格拉斯哥」全貨機航線。

花旗：人行最可能明年1月減息降準 中央經工會後或有新房策出台

花旗日前發表研報指，中國人民銀行連續第六個月維持貸款市場報價利率(LPR)不變；從已公布的數據中，花旗進一步觀察到財政實際上已進入整頓階段，儘管10月份房地產數據疲軟，但近期並未出台新的房地產措施。中國內地實現2025年「5%左右」GDP增長目標的壓力似乎不大，這可能促使決策者採取觀望及按兵不動的策略，為2026年——即「十五五」規劃的第一年預留政策空間。

花旗認為，下一個政策窗口期將在中央經濟工作會議(去年在12月11日至12日舉行)之後，會議可能暗示將增長目標維持在5%左右，以確保平穩過渡到新的五年計劃，決策者可能會再次嘗試在2026年取得強勁開局，以實現目標。未來兩個月是人行首次減息、下調存款準備金率的窗口期，最可能是明年1月。而財政部可能會再次提前下達2026年的政府債券發行額度和以舊換新補貼，並逐步轉向消費支持和福利支出。預計2026年的以舊換新補貼將維持在3000億元人民幣，並且可能從1月份就開始實施，而非等到3月全國人大批准之後。

花旗又認為，中央經濟工作會議後也可能出台新一輪的房地產政策支持措施，但仍不預期中央政府會動用自身資產負債表進行干預，但可能會出台增量措施以進一步支持需求。

萬科境內債價格連日崩跌 分析師料深鐵將中斷輸血

內房方面則有負面消息，本周起萬科(02202)多隻境內債債價急瀉，至今早仍未能止瀉，深交所公告「22萬科02」盤中成交價較前收盤價首次下跌達到或超過20%，據有關規定，交易所10時30分18秒起對該債券實施臨時停牌，於11時00分19秒復牌；另外一隻「21萬科04」同樣因為急挫兩成，10時11分55秒起臨時停牌半小時。

《彭博》引述內地中原地產首席分析師張大偉分析認為，萬科大股東深圳市地鐵集團進一步救助的可能性不高，萬科已失去自我「造血」的能力，市場目前被擔憂的情緒縈繞。而此前深鐵救助均附帶條件，主要依靠資產抵押，優質資產已基本抵押得差不多，剩餘資產價值有限，優質的土地儲備賣得差不多。張大偉總結，市場對萬科前景普遍不樂觀，當前經濟環境下，可能企業是通過「時間換空間」的方式，短期內維持運轉，再逐步解決問題。

溫鋼城：美元料續走弱人幣不難衝破7算 航空股最值博國航先看6.8元

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，人民幣走強很正常，因為美國將會減息，美元走弱，料美國明年會繼續減息，減4次也不奇怪，因白宮有意提名哈塞特出任下屆聯儲局主席，其政策風格與特朗普如出一轍，就算鮑威爾之後幾次會議按兵不動，明年6月會議減息機會也很大，若減至3厘息，美元正常也會走弱，現時貸款市場報價利率(LPR)也沒太多下調空間，人民幣衝破7算不算奇怪。至於航空股造好，國家主席習近平近日與特朗普通話後，日本應會稍為收斂，雖然航空公司應未會那麼快重開日本航線，料待高市早苗收回言論後才有機會，航空公司開拓其他航線可以理解，去旅行也不一定要去日本，早前因大家轉機票，突然沒了一些航班收入，故航空股股價受壓，但應已反映大部分，若突然有好消息再抽升不出奇。

至於其他相關板塊沒甚麼反應，溫鋼城指，因人民幣升幅太溫和，一直都只是慢慢升，今日也只升0.03%，故內銀、內險及內房不會突然因此爆升。而港股連升3日，今日升幅也「大縮水」，始終現時只屬「慢牛」，內銀及內險屬恒指權重股，恒指升得不多，它們也一定升得慢。另今早爆出有內房違約還不到債，內地早前推出政策減低買樓開支也沒用，根本問題是供應過剩，內房最好不要沾手。反而航空股早前一直上升，之後突然急插，現時可當追落後，當中國航可受惠增開更多國際航線，再挑戰近期高位6.7、6.8元不奇怪，假以時日甚至可見7.5元。

中資航空股今日全線上升，國航升4.2%收報6.45元，東航升6.96%報4.61元，南航(01055)升1.58%報5.14元。中資金融股普遍偏軟，建行(00939)跌0.12%報8.21元，工行(01398)無升跌報6.5元，中行(03988)無升跌報4.75元，農行(01288)跌0.51%報5.8元，平保(02318)跌0.35%報57.35元，國壽(02628)升0.15%報26.74元，太保(02601)跌1.16%報30.74元。內房股也普遍下跌，龍湖(00960)跌1.65%報10.12元，中海外(00688)無升跌報14.06元，潤地(01109)跌0.26%報30.6元，萬科跌6.28%報3.88元，融創中國(01918)跌3.57%報1.35元。

