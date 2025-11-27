27/11/2025 08:50

美股周三（26日）表現向好，延續了感恩節周的傳統升勢。道指收市升314.67點，或0.67%，報47427.12點；標普500指數升46.73點，或0.69%，報6812.61點；納指升189.10點，或0.82%，報23214.69點。

周四（27日）美股將因感恩節休市一天，且周五（28日）將提前至美東時間下午1時收市。投資者未有因此減少交投，反而積極入市押注年底行情。市場情緒同時受樂觀的減息預期，根據芝商所數據，交易員押注聯儲局下月減息的機率已升至約85%。​

科技板塊續成為升市火車頭。受惠於AI伺服器需求強勁，戴爾(US.DELL)上調全年營收預測，股價收市升5.8%。

重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升1.7%，英偉達(US.NVDA)升1.4%，Meta(US.META)跌0.4%，蘋果(US.AAPL)升0.2%，微軟(US.MSFT)升1.8%，谷歌(US.GOOGL)跌1.1%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.2%。

美國勞工部公布上周新領失業救濟人數降至21.6萬人，低於市場預期的22.5萬人，顯示勞動力市場依然具備韌性。​美聯儲發布的褐皮書報告指出，近幾周美國整體經濟活動變化不大，但關鍵在於消費者支出進一步下滑，僅高端消費維持一定熱度。報告為聯儲局提供更多理由在12月採取行動以支撐經濟軟著陸。​

美元兌日圓持續走強

美匯指數反覆上落，日內觸及99.95高位，其後逐步回落，報99.58，下跌0.2%。​美元兌日圓持續走強，一度升破156.7水平，單日升幅約0.25%，報156.42。歐元兌美元匯價窄幅震盪格局，日內報1.159，上升0.2%。

市場對聯儲局12月減息的預期顯著升溫，刺激金價反彈。現貨金日內上漲約0.8%，報每盎司4163美元。​紐約期金報每盎司4197美元，升幅約0.5%。​

國際原油市場在連續數日下跌後出現微弱反彈，但整體市場氣氛依然疲弱。紐約期油價格升約1.1%，報每桶58.59美元。布蘭特期油同步向上，升幅逾1.1%，報每桶62.47美元。

