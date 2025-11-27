27/11/2025 09:06

要聞盤點

1、美股周三（26日）表現向好，延續了感恩節周的傳統升勢。儘管周四（27日）美股將因感恩節休市一天，且周五（28日）將提前至美東時間下午1時收市，但投資者未有因此減少交投，反而積極入市押注年底行情。市場情緒同時受樂觀的減息預期，根據芝商所數據，交易員押注聯儲局下月減息的機率已升至約85%。​道指收市升314點，或0.67%，報47427點；標普500指數升46點，或0.69%，報6812點；納指升189點，或0.82%，報23214點。中國金龍指數跌2點。日經期貨截至上午8時03分跌45點。

2、美國聯儲局發表褐皮書，稱一些零售商指政府停擺對消費者購物產生負面影響，整體消費開支進一步下降，但高端零售韌性猶存。12個地區普遍報稱，經濟活動自上次報告以來變化不大。

3、摩根大通經濟學家調整預測，預計聯儲局將於12月繼續降息，而非等到明年1月再採取行動。

4、俄羅斯稱美國特使威特科夫下周訪問莫斯科，克里姆林宮認為目前說烏克蘭和平協議接近達成為時尚早。

5、美國貿易代表辦公室將301條款中部分對華關稅的豁免期延長至2026年11月10日。

6、中國商務部表示，中國與歐盟同意推動安世荷蘭與安世中國展開建設性溝通。

7、英國財相李韻晴發表財政預算案後，英國股市、國債及英鎊齊漲。她宣布凍結入息稅階、加徵豪宅市政稅等措施，2030年前料增稅261億英鎊。

8、日本政府據悉擬發行逾11.5萬億日圓新債，為刺激計畫籌資，追加預算預計本周五獲內閣批准。

9、重慶麵食品牌遇見小麵(02408)今日至下周二（2日）招股，計劃發行9736.45萬股H股，當中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價5.64元至7.04元，集資額最高約達6.86億元，每手500股，入場費3555.51元。公司預期於下周五（5日）掛牌，招銀國際任獨家保薦人。

10、天域半導體(02658)今日至下周二招股，計劃全球發售3007.05萬股H股，當中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價58元，集資最高達17.44億元，每手50股，入場費2929.24元。公司預期將於下周五掛牌，獨家保薦人為中信證券。