27/11/2025 09:13

周四是美國感恩節假期，美股周四休息一天，周五休息半天。假期前夕華爾街繼續炒作聯儲局12月減息，加上人工智能概念股推動大市，美股周三續升。道指最多升458點，收市仍漲314點或0.7%，報47427點；標普500指數升46點或0.7%，收報6812點；納指升189點或0.8%，收報23214點。

（Shutterstock圖片）

人工智能概念股受追捧，甲骨文急升約4%，德銀重申看好該股。英偉達晶片龍頭地位遭Google威脅，股價周二曾急挫後周三回升逾1%；其他晶片股如博通及AMD各升逾3%。而微軟及特斯拉亦分別上升近2%，Google母公司Alphabet周二股價創新高後，周三回吐約1%。

反映中概股表現的金龍微跌2點。阿里巴巴升0.38%，報157.60美元；京東升0.96%，報29.42美元；百度跌1.31%，報116.34美元；理想升0.60%，報18.43美元；小鵬跌2.22%，報21.14美元；蔚來跌0.73%，報5.46美元；嗶哩嗶哩跌2.83%，報26.41美元。

夜期近平水，港股ADR普遍低走

恒指夜期跌7點，報25924，低水4點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股低1.28%，折合102.5港元；長和(00001)ADR較港股低0.66%，折合54.8港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.88%，折合614.1港元；小米(01810)ADR較港股低0.03%，折合40.1港元；港交所(00388)ADR較港股高0.63%，折合415.8港元；滙控(00005)ADR較港股高2.04%，折合109.8港元。





恒指二萬六再次得而復失，A股積弱港股料反覆

參考牛熊證街貨最新分布，恒指連升三日，再有少量熊證跌入被收回範圍。儘管連日損兵折將，但無損淡友信心，熊證街貨最新仍增加數百張至總數6802張。不過，在較貼近恒指現價的前幾個區間略有減倉，惟在26400之後多個組別明顯加倉。牛證方面，雖然總數亦有增加，但增幅不及熊證。目前牛證重貨區維持於25100至25199區間，但數量降至1460張。不過，在貼近恒指現價的25700至25899兩個百點區間增持合共354張，該區距離恒指現價最少只有29點，部分牛證有被收回的風險。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升3點，報25930，高水2點，預料恒指接近平開。昨日恒指盤中最多曾升逾200點，開市即上二萬六，可惜高位再遇沽壓。二萬六連續第二天得而復失，顯示港股升市缺乏承接，高位有投資者止賺離場。加上A股近期積弱，上證綜指自上周一失守4000點後反彈無力，多少影響港股氣氛，預料恒指走勢反覆偏軟，繼續在二萬六附近上落。