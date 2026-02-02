29/11/2025 08:15

美股周五（28日）延續升勢，儘管適逢感恩節假期後縮短交易時間，且芝商所因系統故障一度令全球期貨交易暫停，但市場情緒依然正面。投資者憧憬美國聯儲局減息路徑明朗化，加上重磅科技股從早前調整中復甦，帶動大市氣氛。

重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升0.8%，英偉達(US.NVDA)跌1.8%，Meta(US.META)升2.3%，蘋果(US.AAPL)升0.5%，微軟(US.MSFT)升1.3%，亞馬遜(US.AMZN)升1.8%。

道指收市升289.3點，或0.61%，報47716.42點；標普500指數升36.48點，或0.54%，報6849.09點；納指升151點，或0.65%，報23365.69點。

投資者憧憬美國減息路徑明朗化，大市氣氛向好。(AP)

本周美股表現良好，主要受科技股止跌回升帶動。納指本周累計急升4.91%，標指累升3.73%，道指亦錄得3.18%的漲幅。

總結11月表現，道指與標指分別累升0.32%及0.13%，成功實現連續第七個月上升。納指全月累跌1.51%，終結長達7個月的連升紀錄。

美匯牛皮，金價走高

受感恩節假期因素影響，市場交投氣氛顯著轉淡。美匯指數在99.7水平窄幅整固，日內報99.45，單日微跌約0.08%。​美元兌日圓報156.2水平，日內日圓微跌約0.05%。歐元兌美元走勢反覆，日內報1.1602，升0.06%。

黃金市場整體走勢依然向好，現貨黃金日內報每盎司4213美元，升幅約1.3%。​紐約期金表現強勢，日內報價約4248美元，升幅約1.1%。

紐約期油在每桶59美元水平爭持，日內升幅約1.4%，報59.52美元；布蘭特期油則於每桶63美元上落，報63.3美元，升約0.6%。

撰文：經濟通國金組