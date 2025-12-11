11/12/2025 08:53

要聞盤點

1、聯儲局無懼通脹隱憂，年內第三度減息，並意外宣布重啟國庫券購買計劃，市場解讀為變相「放水」，刺激美股周三（10日）收市全線向上，道指飆升近500點，標指更一度逼近歷史收市新高。投資者無視局方對2026年僅減息一次的保守預測，押注流動性泛濫將支撐明年資產價格。道指收市升497點，或1.05%，報48057點；標普500指數升46點，或0.68%，報6886點；納指升77點，或0.33%，報23654點。中國金龍指數升50點。日經期貨截至上午7時57分上升75點。

2、美聯儲宣布將聯邦基金利率下調0.25厘至3.50%至3.75%，惟點陣圖顯示委員預期2026及2027年僅各減息一次。不過美國總統特朗普繼續批評美聯儲主席鮑威爾，稱局方減息幅度本來可以翻倍。

3、美聯儲聲明宣布30天內購買400億美元國債，被解讀為確保銀行體系準備金充裕的技術性寬鬆措施。​

4、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特稱，特朗普將於一兩周內決定聯儲局主席人選。

5、加拿大央行維持利率2.25%不變，指經濟展現韌性以應對關稅衝擊。

6、歐洲央行總裁拉加德稱，下周新預測或上調經濟展望。

7、畢馬威預測明年香港新股數量達180至200隻，集資額或達3500億元，當中「A+H」上市申請約百宗及18A、18C申請顯著增加。

8、DeepSeek被指使用走私的英偉達Blackwell晶片開發AI模型。另外，據報白宮要求，由台積電代工的英偉達H200晶片據報須被送到美國作特殊安全審查，才可出口中國。

9、希迪智駕(03881)及智匯礦業(02546)將於今日至下周二（16日）招股，預期下周五（19日）掛牌。前者計劃全球發售約540.8萬股，每股作價263元，每手10股，入場費2656.52元；後者計劃全球發售約1.22億股，每股作價介乎4.1元至4.51元，每手1000股，入場費4555.48元。