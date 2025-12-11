25,580.63
+39.85
(+0.16%)
25,613
+77
(+0.30%)
高水32
8,938.91
-15.78
(-0.18%)
5,547.72
-33.38
(-0.60%)
648.39億
3,893.58
-6.92
(-0.177%)
4,597.64
+5.81
(+0.127%)
13,352.77
+36.35
(+0.273%)
2,660.42
+3.90
(+0.15%)
90,068.0000
-1,947.3800
(-2.116%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1210
英鎊最佳客戶買入價
10.4255
日圓最佳客戶買入價
5.0076
重要系統維護通告 (2025年12月13日至12月14日）
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,580.63
+39.85
(+0.16%)
期指
高水32
25,613
+77
(+0.30%)
國企指數
8,938.91
-15.78
(-0.18%)
科技指數
5,547.72
-33.38
(-0.60%)
大市成交
648.39億
股票
543.49億
(83.822%)
窩輪
37.44億
(5.775%)
牛熊證
67.46億
(10.404%)
即時更新：11/12/2025 10:40
可賣空股票總成交
1,711.48億
主板賣空
375.26億
(21.926%)
更新：10/12/2025 16:59
上証指數
成交：3,703.61億
3,893.58
-6.92
(-0.177%)
滬深300
4,597.64
+5.81
(+0.127%)
深証成指
13,352.77
+36.35
(+0.273%)
MSCI中國A50
2,660.42
+3.90
(+0.15%)
比特幣
資料由Binance提供
90,068.0000
-1,947.3800
(-2.116%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1210
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4255
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0076
KK星期二|英偉達H200晶片被批出口 晶片股何去何從？分析...
財富管理 市場最熱點

KK星期二|英偉達H200晶片被批出口 晶片股何去何從？分析...
拆解惡夢之謎|四招驅走夢魘，重新入睡技巧與睡眠小貼士
輕鬆護老 照顧者手記

拆解惡夢之謎|四招驅走夢魘，重新入睡技巧與睡眠小貼士
情感的餘韻:分手後的友誼是真實還是幻影？
Sex & Love 性治療師手記

情感的餘韻:分手後的友誼是真實還是幻影？
即市人氣股
00700 騰訊控股00358 江西銅業股份09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ
敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45
大國博弈

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43
貨幣攻略
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.73%
10年-3個月國債孳息率
0.45%
更新：09/12/2025 15:54
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,225.8500
-6.3700
-0.151%
XAG 白銀現貨
62.7111
+0.8042
+1.299%
更新：11/12/2025 10:35
