25,530.51
-10.27
(-0.04%)
25,609
+39
(+0.15%)
高水78
8,934.28
-20.41
(-0.23%)
5,534.59
-46.51
(-0.83%)
1,824.77億
3,873.32
-27.18
(-0.697%)
4,552.18
-39.65
(-0.863%)
13,147.39
-169.03
(-1.269%)
2,635.91
-20.61
(-0.78%)
90,255.1700
-1,760.2100
(-1.913%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1156
英鎊最佳客戶買入價
10.4161
日圓最佳客戶買入價
5.0002
重要系統維護通告 (2025年12月13日至12月14日）
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,530.51
-10.27
(-0.04%)
期指(夜)
高水78
25,609
+39
(+0.15%)
國企指數
8,934.28
-20.41
(-0.23%)
科技指數
5,534.59
-46.51
(-0.83%)
大市成交
1,824.77億
股票
1,675.55億
(91.822%)
窩輪
55.51億
(3.042%)
牛熊證
93.72億
(5.136%)
即時更新：11/12/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,632.35億
主板賣空
265.65億
(16.274%)
更新：11/12/2025 16:59
上証指數
成交：7,643.50億
3,873.32
-27.18
(-0.697%)
滬深300
4,552.18
-39.65
(-0.863%)
深証成指
13,147.39
-169.03
(-1.269%)
MSCI中國A50
2,635.91
-20.61
(-0.78%)
比特幣
資料由Binance提供
90,255.1700
-1,760.2100
(-1.913%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1156
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4161
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0002
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

新形勢下新議員的新任務
世事政情 港是港非

新形勢下新議員的新任務
電影《旅行的意義》:你正百無聊賴我正美麗
Art & Living 夢囈之上

電影《旅行的意義》:你正百無聊賴我正美麗
消委會測試報告|米製麵食9款含砒霜，12款安全米粉獲5星推薦
醫學通識 健康解「迷」

消委會測試報告|米製麵食9款含砒霜，12款安全米粉獲5星推薦
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ00358 江西銅業股份
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57
貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
90,255.17
-1,760.21
-1.913%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,194.9500
-129.1900
-3.886%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.4235
-0.0301
-6.636%
更新：11/12/2025 18:20
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
11/12/2025 12:33
5.250%
渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲
11/12/2025 12:34
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處