15/12/2025 09:09

上周五（12日）博通公布業績雖然好過預期，但AI收入前景成疑，再度觸發市場拋售科技股。同時美債持續受壓，上周五美國十年期國債孳息率飆升至4.18厘以上，亦加劇增長股沽壓。上周五納指跌398點或1.69%報23195，道指升245點或0.51%報48458，標普跌73點或1.07%報6827。

（互聯網圖片）

中概股個別發展，ADR走弱

中概股個別發展；阿里巴巴跌0.78%報155.68美元，拼多多跌0.01%報111.96美元，京東跌0.34%報29.44美元，百度跌2.57%報125.01美元，網易升2.11%報139.14美元，小鵬跌1.04%報18.99美元，理想升0.41%報17.08美元，蔚來跌1.95%報5.03美元，攜程升0.96%報70.80美元，百勝中國升1.93%報48.54美元。

ADR普遍走軟；騰訊(00700)ADR較港股低1.68%，折合605.7港元；美團(03690)ADR較港股低1.41%，折合101.0港元；友邦(01299)ADR較港股低1.22%，折合78.0港元；滙控(00005)ADR較港股低0.47%，折合116.7港元；小米(01810)ADR較港股低1.43%，折合42.3港元；港交所ADR較港股低1.39%，折合396.2港元。

觀望北水對港股取態

上周五恒指夜期跌248點報25735。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25726，跌229點，恒指料跟隨低開約200點。

美聯儲減息後美元明顯轉弱，同步美債一同受壓，十年期國債孳息率以至超長期的三十年國債孳息率一同上升，對環球金融後市並不利好。此期間人民幣匯價走強，周末每美元兌離岸人民幣一直在7.055之下，不排除部分資金正從美債流向人民幣，料短期內人幣將維持偏強。

美元美債齊跌，亞太區股市明顯受挫，日股開市挫逾1%，韓股更急挫逾2%。上同五港股受中經會消息刺激升超過400點，但當日北水港股淨流出超過50億元，證實港股目前仍未具足夠支撐力度。參考恒指牛熊證街貨分布，上周五升市令牛證區域有空間新增約200點區域，25500至25699淨增423張對應期指張數，同時25400至25499亦淨增259張對應期指張數，如淡友下殺，即市初步支持約25400。留意目前牛證最重貨區為25100至25199，涉1386張對應期指張數，25100續為近期最大支持。