16/12/2025 12:01

好耐無同大家講樓市！最近幾單消息都幾值得講下，第一就係施永清近呢幾個月夾夾埋埋用左接近一億元入市，咁佢一直都係樓市大好友，都唔意外，之後鷹君集團（00041）主席羅嘉瑞家族又再入市，再次買入日出康城SEA TO SKY2伙單位，涉資約2200萬元，兩個大孖沙開始連環入市，係咪代表樓市確勢反彈？

不過博客近期比較意外係，堪稱「樓市終極大淡友」嘅仲量聯行香港主席曾煥平，早幾日都出來講，話樓市已經「軟著陸」，未來樓市將以橫行為主，價格再次下調的機會比較低。

其實年初博客都講過，CCL今年似係走橫行格局，你睇新樓市場一減價就去貨，睇得出個市場並唔係無住屋需求，只係「價不到位」，新樓樓價尺價由22000跌落去最低見過12000，去貨都去得快，就算位置偏僻都一樣賣到，反正香港交通方便。

做返個樓市回顧，今年聯儲局減左三次息，樓市普遍反彈左4-5%，博客就認為，未來樓市其實無咩空間有下跌可能性，因為政治憂慮情況無乜，唯一考慮就係資金流向同埋息口因素。博客都有問過下AGENT，最近確實係有內地資金來香港入市，不過比起早十年個陣仍然係「蚊同牛比」，但總叫有個好開始。

資金流向方面，而家市場預測下一年美國息口可能降多一至兩次，每次最多都係四份一厘，所以對港樓正面支持不大；而如果想Hibor下跌，就要等外資流入香港先得，但以目前中美關係緊張，要想下年美元資金「走出去」都有難度。其實美元資金一早都想流入香港，你見到而家港股相對地都抵買，你估佢地唔想將錢擺落香港咩？純粹係美國政府規限，係「有資去不得」。

所以Hibor想下跌，就要靠外資，外資幾時到，博客暫時睇到可能性，就係美國政府換屆，而且仲要係民主黨上台，將共和黨前朝規矩打破，資金先有機會走入香港，保守估計都可能要等2028年囉（除非中期選舉，即2026年，特朗普失利，但最多都係跛腳鴨）。

