25,147.33
-481.55
(-1.88%)
25,156
-497
(-1.94%)
高水9
8,728.17
-189.53
(-2.13%)
5,378.01
-120.41
(-2.19%)
1,390.39億
3,828.33
-39.59
(-1.024%)
4,503.94
-48.12
(-1.057%)
12,945.67
-166.42
(-1.269%)
2,591.22
-34.01
(-1.30%)
86,160.4100
-271.6700
(-0.314%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4139
日圓最佳客戶買入價
5.0386
恒生指數
25,147.33
-481.55
(-1.88%)
期指
高水9
25,156
-497
(-1.94%)
國企指數
8,728.17
-189.53
(-2.13%)
科技指數
5,378.01
-120.41
(-2.19%)
大市成交
1,390.39億
股票
1,225.64億
(88.150%)
窩輪
52.62億
(3.785%)
牛熊證
112.13億
(8.065%)
即時更新：16/12/2025 14:08
可賣空股票總成交
896.49億
主板賣空
176.86億
(19.728%)
半日數據，更新：16/12/2025 12:40
上証指數
成交：6,152.57億
3,828.33
-39.59
(-1.024%)
滬深300
4,503.94
-48.12
(-1.057%)
深証成指
12,945.67
-166.42
(-1.269%)
MSCI中國A50
2,591.22
-34.01
(-1.30%)
比特幣
資料由Binance提供
86,160.4100
-271.6700
(-0.314%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4139
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0386
12
十一月
尖沙咀海港城｜海港城與香港迪士尼園度假區合作舉辦 尖沙咀海港城｜海港城與香港迪士尼園度假區合作舉辦
節慶活動 商場活動
尖沙咀海港城｜海港城與香港迪士尼園度假區合作舉辦 "Magical Christmas "
推介度：
12/11/2025 - 04/01/2026
免費
23
一月
啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars 啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars
文化藝術 劇場
啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars
推介度：
23/01/2026 - 25/01/2026
etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
新聞及評論
