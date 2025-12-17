25,438.41
+203.00
(+0.80%)
25,446
+195
(+0.77%)
高水8
8,842.57
+84.64
(+0.97%)
5,450.28
+47.77
(+0.88%)
1,413.20億
3,871.14
+46.33
(+1.211%)
4,580.86
+83.31
(+1.852%)
13,223.65
+308.98
(+2.392%)
2,638.51
+51.37
(+1.99%)
86,774.9800
-1,088.4500
(-1.239%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0230
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,438.41
+203.00
(+0.80%)
期指
高水8
25,446
+195
(+0.77%)
國企指數
8,842.57
+84.64
(+0.97%)
科技指數
5,450.28
+47.77
(+0.88%)
大市成交
1,413.20億
股票
1,270.18億
(89.880%)
窩輪
48.87億
(3.458%)
牛熊證
94.14億
(6.662%)
即時更新：17/12/2025 14:49
可賣空股票總成交
703.04億
主板賣空
161.49億
(22.971%)
半日數據，更新：17/12/2025 12:40
上証指數
成交：7,240.23億
3,871.14
+46.33
(+1.211%)
滬深300
4,580.86
+83.31
(+1.852%)
深証成指
13,223.65
+308.98
(+2.392%)
MSCI中國A50
2,638.51
+51.37
(+1.99%)
比特幣
資料由Binance提供
86,774.9800
-1,088.4500
(-1.239%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0230
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

聖誕好去處2025︱朗豪坊英國爆紅毛毛薯仔+玩遊戲送薯片+市...
玩樂旅遊 玩樂假期

聖誕好去處2025︱朗豪坊英國爆紅毛毛薯仔+玩遊戲送薯片+市...
體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liber...
Fashion The Dapper Style

體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liber...
山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」...
中醫養生 山今養生智慧

山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特02628 中國人壽00763 中興通訊01347 華虹半導體
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19
大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.4269
電匯客戶賣出
10.3950
更新：17/12/2025 14:45:10
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,329.7200
+21.8700
+0.508%
XAG 白銀現貨
66.0810
+2.2953
+3.598%
更新：17/12/2025 14:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處