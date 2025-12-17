17/12/2025 07:39

內地經濟放緩之際，人民幣匯率未來走向引發熱議，內地經濟學家罕有公開討論讓人民幣升值，藉提升民眾購買力，以收刺激內需、通脹和貿易再平衡作用。

美元兌人民幣離岸價由年初7.34水平反覆向上，到11月升勢才變得凌厲，昨日更升破7.04水平，創逾14個月來新高。若升勢持續，人民幣離岸價可能在年底或明年初升穿7算，提出「美元微笑論」的匯市專家任永力更預計，人民幣匯價明年底將升到6.25水平。

改變經濟結構，需要強勢貨幣

人民幣升值原因有二，首先，美國聯儲局自9月以來三度減息，令美元走弱，疊加中美貿易戰休戰一年，關稅風險下降，顯著緩解了人民幣的外部壓力。其次，北向資金持續淨流入A股，反映外資對內地資產信心回升，直接增加外匯供給予結匯需求，成為人民幣升值的重要支撐。

匯率向來是內地敏感議題，但最近人行前官員、商界到學者罕見地公開討論人幣該不該升值，到底升值多少，均有不同意見，凸顯內地經濟結構失衡下面臨多重挑戰，愈來愈多人認為人民幣長期走弱是阻礙經濟增長的障礙之一。

因此，有人主張若要把經濟結構從依賴出口，轉向以內需為主導，就需要讓人民幣轉強，而且這也配合堅持內需主導，建設國內大市場的國策需要。

擴大內需是內地經濟政策的長期戰略，直至早前中央經濟工作會議才將其升級為內需主導，並列為明年經濟首要任務。《求是》雜誌刊登國家主席習近平的文章，指擴大內需並非權宜之計，而是戰略之舉。總需求不足是當前經濟運行面臨的突出矛盾，要求盡快形成完整內需體系，著力擴大消費和投資需求，並建立和完善擴大消費長效機制，使民眾有穩定收入能消費，沒有後顧之憂敢消費。

內地製造業的競爭力愈趨強勁，大家原先預計美國4月發動新一輪貿易戰，內地今年出口面臨重大挑戰，可是首11個月的出口數據卻顛覆了大家的預期，累計貿易順差破紀錄達到1.08萬億美元，相當於南韓全年國民生產總值。出口逆勢增長，反映內地製造業的產品競爭力，再加上美元可能正步入一段長期弱勢，不少人認為現在是人民幣升值的最佳時機。

人民幣升值使進口商品和材料變得更便宜，可直接提升內地居民的實際購買力，有利擴大內需，釋放消費潛力。民眾願意多消費，將帶動物價上漲，從而讓廠商有更大意願擴大生產規模，刺激商品出廠價上升，令通縮早日成為過去。

匯率上升是一把雙刃劍，對出口會造成負面影響。人民幣升值削弱出口價格優勢，使出口商的定單將會減少，由於以美元計價的利潤空間被壓縮，可能倒逼廠商從低成本競爭，轉向靠技術、質量的差異進行競爭，從而推動產業升級轉型。

此外，內地主動通過升值，降低出口在經濟的比重，並增加進口來縮小貿易順差，向貿易夥伴釋出貿易再平衡意願的積極訊號，有助減少國際貿易摩擦，為內地贏得更有利的外部發展環境。

權衡陣痛收益，有序升減衝擊

允許人民幣升值，短期對出口企業帶來調整壓力，但長遠有助實現多項戰略目標：提振內需、促進產業升級、緩解貿易失衡問題，相信決策層會權衡短期陣痛和長期結構優化收益之間取得平衡。當局在推行時也會汲取2015年匯改經驗，允許適度、有序升值，避免單邊走向衝擊經濟。

提振內需是一個系統工程，除了匯率外，更根本的還在於深化收入分配改革，完善醫療、教育、養老的公共服務，以降低居民預防性儲蓄，在多管齊下發力，才能真正讓民眾敢消費、願消費。