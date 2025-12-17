17/12/2025 08:33

美國失業率失至4年新高。（美聯社）

美國聯邦政府部門周二（16日）公布受聯邦政府停擺而延遲經濟數據，其中11月失業率攀升至4年新高，10月零售銷售亦遜市場預期。

據勞工部公布，11月非農就業新增職位錄得6.4萬個，雖然優於市場預期的5萬個，但失業率意外升至4.6%，創下自2021年以來新高。

對息口敏感及受貿易政策影響較深的製造業則顯疲態，職位減少5000個，與市場預期相若；政府部門職位亦同步減少5000個。私營部門成為11月就業增長的主要動力，新增職位達6.9萬個，遠超預期的4.5萬個。

失業率由前值的4.4%攀升至4.6%，超出市場預期的4.5%。分析指出，失業率上升加上早前非農數據的大幅下修，顯示勞工市場的下行風險正在積聚。

市場對美國經濟軟著陸信心動搖

​數據公布後，市場對美國經濟軟著陸的信心動搖，反而加深了聯儲局需進一步減息以支撐勞動力市場的預期。​

儘管11月數據表面上優於預期，但報告揭示更深層的勞動力市場疲弱。最令人關注的是10月份數據被大幅修訂，由原先估計轉為流失10.5萬個職位。

汽車銷售下滑1.6%

另據美國商務部公布的10月零售銷售數據，按月持平，表現遜於市場預期的0.1%增長。

數據顯示，經上調後的9月零售銷售按月增長0.1%。期內，汽車銷售下滑1.6%，部分原因為電動車聯邦稅賦補貼到期，加上汽油價格下跌，壓抑加油站銷售金額，抵銷其他類別的支出成長。​

若排除汽車經銷商與加油站，10月零售銷售則按月增加0.5%。被視為國內生產總值(GDP)中商品支出重要指標的銷售(排除餐飲、汽車、建材與加油站)按月增長0.8%，創四個月來最大增幅。13個零售類別中有8個呈現增長，包括百貨公司與網上零售表現穩健。

撰文：經濟通國金組