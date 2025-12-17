17/12/2025 11:35

全球最大原油進口國中國經濟數據表現疲弱，油市供應過剩陰霾揮之不去，加上俄烏和平談判有進展， 歐美有望放寬對俄原油制裁，恐進一步擴大供應，拖累國際油價昨日(16日)急挫，紐約期油跌2.7%收報55.27美元，創2021年2月以來新低，布蘭特期油亦跌2.7%收報58.92美元，兩者今年均累跌逾20%。雖然美國總統特朗普下令封鎖委內瑞拉油輪，地緣政治風險升溫使油價今日(17日)於亞洲交易時段反彈逾1%，「三桶油」表現亦靠穩，僅中海油(00883)逆市偏軟，但連同今日，中海油已連跌8日，中石油(00857)亦僅平收。不過，油股派息一向吸引，或可趁其勢弱吸納，應如何部署？

據報美烏就俄烏停戰九成議題達共識 澤連斯基：將於近日敲定最終方案

美國、歐洲與烏克蘭官員周一(15日)結束俄烏停戰計劃密集談判。美國官員指，兩天會談後已與基輔在九成議題達成共識，就安全保證接近達成協議，將以北約條約第五條「集體防禦」為基礎，並明訂一旦俄國違反協議、再度侵烏時美國扮演的角色，也將包含提供烏國武器嚇阻俄國。美國總統特朗普同日指，現在是最接近達成協議時刻，已與烏克蘭總統澤連斯基和英、法、德國和北約領袖進行良好討論，美方也與俄國總統普京多次對話。澤連斯基昨日(16日)回應指，現階段討論的安全保證內容包含具體嚇阻方案，涵蓋類似北約第五條的條款、烏軍所需兵力規模、軍事訓練、武器裝備、實際士兵人數及軍事資源等，是很可行版本，但仍須確保相關條款具法律約束力，將於近日敲定最終方案並與特朗普會面。

石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)已逐步恢復先前停擺的產能，其他產油國也持續增產，在如此背景下，俄烏若達成結束戰爭的協議，美國可能放寬對俄羅斯的制裁，市場預期全球原油供應過剩將進一步擴大。

內地11月「三頭馬車」數據遜預期 零售僅增1.3%工業增4.8%

此外，中國最新公布11月經濟數據表現疲弱，也加深市場對全球原油需求前景的憂慮。國家統計局本周初公布，11月社會消費品零售總額43898億元(人民幣．下同)，同比增1.3%，增幅遜預期的2.8%，並較10月收窄1.6個百分點，創2022年12月以來最低增速。另11月全國規模以上工業增加值增4.8%，增幅遜預期的5%，並較10月收窄0.1個百分點，續創2024年8月以來最低。1至11月份，全國固定資產投資(不含農戶)444035億元，同比下降2.6%，遜預期降2.3%，降幅為2020年6月以來最大。

國家統計局表示，去年同期基數偏高使得近期消費增速有所回落；同時，居民消費的能力和信心也有待進一步提升，消費增長的內生動力仍需增強。但統計局強調，今年實現全年預期目標有較好條件。

特朗普下令徹底封鎖委內瑞拉油輪 傳中國等買家要求委國降價

不過，特朗普昨日下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施全面徹底的封鎖行動。外電報道，由於運輸受阻，中國等原油買家要求委內瑞拉石油大幅降價並修改合約。報道引述交易員和消息人士指，美國早前扣押一艘運載委內瑞拉原油的船隻後，包括中國煉油廠在內的石油客戶，正要求委內瑞拉國家石油公司PDVSA在現貨合同中提供更大折扣並調整條款。消息人士指，委內瑞拉旗艦產品Merey重質原油運往中國的價格折扣已擴大至每桶較布蘭特原油低最多21美元，上周為14至15美元。折扣增加主要因船東要求增加「戰爭條款」成本，以防止因美國在加勒比地區的軍事存在導致攔截或延誤。許多客戶提出要PDVSA放寬交易要求，尤其是要求石油船貨必須以數字貨幣預付才能放行的規定；亦有客戶希望獲得滯期費補償。如果不修改條款，PDVSA或會面臨大量退貨。

今年以來，中國佔委內瑞拉每月石油出口的55%至90%，去年為40%至60%。委內瑞拉上月出口原油為每日95.2萬桶，當中77.8萬桶運往中國。分析指，如果目前在委內瑞拉水域等待的油輪無法離港，對中國供應可能在明年2月減少。截至本周，超過1100萬桶原油滯留在等待離港的船隻上，交易員正試圖談判進一步打折。

IEA上調今明兩年石油需求增長預測 下調明年供給過剩預估

值得一提，國際能源總署(IEA)於上周四(11日)發布月度原油市場報告指，基於總體經濟展望轉佳，關稅隱憂大致消退，上調今明兩年全球石油需求增長預測。IEA同時下修明年全球原油供給過剩預估，是今年5月來首見。IEA將2026年石油需求增長預測，從上月展望報告的每日增加77萬桶，上調至日增86萬桶；2025年平均每日原油需求增幅上調至83萬桶，較上月增加4萬桶。IEA預計，2026年全球石油超供幅度達每日384萬桶，較11月報告預估的409萬桶下修，減少25萬桶。

石油輸出國組織(OPEC)也於上周四發布月報指，OPEC+上月日產4306萬桶原油，比10月小幅增加4.3萬桶。OPEC同時基於全球經濟維持強韌，重申對今明兩年原油需求增長預估不變。

郭家耀：內地或再推刺激政策可提振油價 中海油20元具中線吸納價值

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，油價最近的確很弱勢，可能由於地緣政局因素，而大家對經濟前景憂慮也多少會拖低油價，但考慮到油價已跌了不少，加上明年年頭內地可能有一些刺激經濟政策出台，可以提升原油需求預期，從而提振油價。而內地三大油公司過去無論從盈利及派息表現來看，中海油仍屬首選，其股價由高位已調整一成以上，現已回至20元邊緣，中線具吸納價值，當油價反彈時，其股價上升動力應會較強，正如11月初就出現過一波升勢，尤其中海油派息一向不錯，會加強機構投資者對其信心。至於中石油，其技術走勢比中海油更差，始終公司有些業務較受制宏觀經濟，若單純博油價回升，似乎中海油會是更佳選擇，中石油暫不考慮。而中石化(00386)始終下游業務較多，盈利表現較差，雖然近期股價走勢看似略勝其餘兩桶油，但因其派息及盈利表現都不太穩定，故亦不在考慮之列。

中海油今日跌0.2%收報20.16元，連跌8日，累計跌幅8.7%，成交18.88億元。中石油無升跌報8.03元，終止連跌7日走勢，成交7.28億元。中石化則升1.83%報4.45元，成交6.41億元。

