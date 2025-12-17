25,437.04
+201.63
(+0.80%)
25,448
+197
(+0.78%)
高水11
8,841.87
+83.94
(+0.96%)
5,449.36
+46.85
(+0.87%)
1,413.75億
3,870.62
+45.81
(+1.198%)
4,580.22
+82.67
(+1.838%)
13,223.42
+308.75
(+2.391%)
2,638.67
+51.53
(+1.99%)
86,807.4400
-1,055.9900
(-1.202%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0230
恒生指數
25,437.04
+201.63
(+0.80%)
期指
高水11
25,448
+197
(+0.78%)
國企指數
8,841.87
+83.94
(+0.96%)
科技指數
5,449.36
+46.85
(+0.87%)
大市成交
1,413.75億
股票
1,270.74億
(89.884%)
窩輪
48.87億
(3.457%)
牛熊證
94.14億
(6.659%)
17/12/2025 14:49
可賣空股票總成交
703.04億
主板賣空
161.49億
(22.971%)
17/12/2025 12:40
上証指數
成交：7,246.38億
3,870.62
+45.81
(+1.198%)
滬深300
4,580.22
+82.67
(+1.838%)
深証成指
13,223.42
+308.75
(+2.391%)
MSCI中國A50
2,638.67
+51.53
(+1.99%)
比特幣
資料由Binance提供
86,807.4400
-1,055.9900
(-1.202%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0230
17/12/2025 13:19
16/12/2025 08:10
16/12/2025 21:30
16/12/2025 21:30
16/12/2025 21:30
17/12/2025 14:45
