17/12/2025 12:51

美國就業數據落地，市場轉而關心美國CPI數據，以及歐英日三地央行議息結果，港股表現沉悶，半日成交僅848億元，較上日同時段成交縮水兩成，走勢表現則反覆，恒指半日報25291，升56點或0.2%，主板成交近849億元。恒生中國企業指數報8781，升23點或0.3%。恒生科技指數報5403，升1點或不足0.1%。

（Shutterstock圖片）

聶振邦：美國經濟數據不足以支持下月減息

美國周二公布的11月份非農就業職位增加6.4萬個，多過預期的5萬個，惟期內失業率升至4.6%見四年高，高於市場原本預期4.5%。另外，12月份製造業PMI初值由11月的52.2跌至51.8；服務業PMI初值由11月的54.1降至52.9，均低於預期。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，即使美國最新數據差過預期，但預料聯儲局不會因為就業市道及製造業轉差，而急於在1月再次減息。目前市場仍預期明年1月聯儲局維持利率不變的機會達75%。聶振邦指，道指早前持續上升並創新高，主要得益於大型金融股推動。然而，在利好因素消化後，預料道指將逐步回軟。相反，因受到AI被市場質疑估值偏高影響，納指近期走勢偏弱，從12月初的23700點持續下跌至23000附近。隨著市場AI估值偏高的因素逐漸消化後，預料納指較大機會反彈，年底前或上試23400點。

港股方面，聶振邦指2025年只剩下不足十個交易日，當中24日及31日更只有半天交易。儘管昨日在低位25086反彈，但今日升幅仍然有限，後市仍未明朗。他指出，恒指連跌兩日，成交都高達2000億元，加上中經會利好因素已消化，以及AI相關股走弱，後市並未樂觀。因此，要視乎未來幾日，恒指是否能夠重上昨日高位（約25500）並站穩，以及跌市的成交金額是否少於1800億元。否則，不排除恒指仍有機會跌穿25000點，或進一步下試低位，在24800點至25000點尋支持。

IMF上調明年需求油價跌極有限，中石化料試年內高

市場憧憬俄烏戰爭將結束，國際油價在紐約時段顯著下跌，布蘭特期油自5月以來首次跌穿每桶60美元，收報58.92美元，急挫2.71%；紐約期油下瀉2.73%，收報每桶55.27美元。聶振邦表示，國際機構包括IMF早前上調明年全球經濟增長預測，並預料因此對石油的需求有所增加。因此，預料油價下跌的空間有限。現時紐約期油與2021年2月份每桶油價51.60美元相差不遠，預料紐油在52美元附近有支持，明年首季油價更有機會止跌回升。

聶振邦指，油價在今早亞洲時段已經回升約1%。因此，三桶油今早跌幅較溫和，而中石化(00386)更由跌轉升。另外，中海油(00883)近期自高位23.3元附近持續回調，累跌逾一成，油價近期跌勢亦已反映在股價表現。該股現價在20元附近，與去年10月高位相若，預料股價在19元至20元有支持。

而中石油(00857)走勢與中海油相似，該股自上月高位累積回調逾一成，聶振邦預料在7.5元至8.5元有支持，預料兩股中長線走勢仍然向好。至於中石化，聶振邦認為，該股與內地經濟表現，尤其是對石油產品的需求關聯度較大。由於市場預料內地1月份將陸續公布刺激經濟的具體措施，預料該股短期走勢溫和向上，短期有機會上試年內兩個高位，分別是7月的4.67元和11月的4.65元。

中石化股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中海油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中國石油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組