18/12/2025 08:40

要聞盤點

1、美股周三（17日）全線受壓，科技股淪為重災區，拖累納指數急瀉逾1.8%，道指早段一度升273點，其後倒跌。甲骨文(US.ORCL)數據中心融資計劃據報遭遇重大挫折，引發投資者對AI基建投入可持續性的憂慮。道指收市跌228.29點，跌幅為0.47%，報47885.97點；標普500指數跌78.83點，或1.16%，報6721.43點；納指跌418.14點，或1.81%，報22693.32點。中國金龍指數跌55點。日經期貨截至上午7時58分跌135點。

2、英國11月通脹率降至八個月低位，放緩幅度超預期，為英國央行周四降息鋪平道路。

3、歐洲央行將於同日公布利率決策，市場預期將保持利率不變。

4、美國據悉若俄羅斯總統普京拒絕俄烏和平協議，將對俄羅斯實施新一輪制裁。

5、美國總統特朗普稱美國正對委內瑞拉實施新一輪海上封鎖，將收回石油開採權及土地。

6、聯儲局理事沃勒支持穩步降息，指現貨幣政策利率較中性利率高出約100個基點。

7、特朗普美東時間周三晚9時將發表全國講話，白宮稱其或預告明年新政策。

8、港交所表示，將引入替代持續公眾持股量門檻，提升發行人資本管理靈活性，新規明年1月1日生效。

9、美國有重大AI基建計劃融資受挫，甲骨文公司證實Blue Owl不參與密西根數據中心項目，但強調圍繞該中心的股權交易談判進展順利。

10、據路透，谷歌正推進代號「TorchTPU」計劃，解決自研AI晶片TPU與Meta開發框架PyTorch的兼容性問題。

11、外媒報道稱，中國科學家今年初在深圳打造出一台極紫外光(EUV)光刻機的原型機，將用於生產尖端半導體晶片。

13、今日（18日）至下周二（23日），共有六隻新股正在港公開招股，預期於12月30日（星期二）掛牌，其中數據服務商迅策(03317)招股入場費5556元，涉足AI領域獲騰訊入股，九基投認購；數碼孿生科技公司五一視界(06651)循18C來港招股，入場費6162元，獲商湯、摩爾綫程入股；AI製藥平台英矽智能(03696)招股入場費12147元，騰訊、淡馬錫15基投斥近9億認購；內地工程分包商美聯股份(02671)招股入場費2276元，三家基投認購；內地國貨護膚品牌林清軒(02657)招股入場費3928元，七家基投認購；內地智能家電Switchbot母企臥安機器人(06600)招股，入場費6600元，大疆教父李澤湘任非執董。