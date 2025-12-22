22/12/2025 13:01

美股上周五（19日）三巫日放大成交量但無損指數上揚，三大指數收升，而歐股創新高，樂觀情緒傳染亞太股市，恒生指數高開過百點，但升至百天線（約25868點）後見阻力，隨即回落，半日收市升51點或0.2%，半日報25742。主板成交近956億元。恒生中國企業指數報8925，升24點或0.3%。恒生科技指數報5528，升49點或0.9%。

麥嘉嘉：短線料恒指於25400點至26000點區間上落

恒指暫四連升，但上方受制於百天線（約25868點），窄幅上落。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，在資金成本降低以及人民幣強勢的雙重利好下，短線恒指有望上試兩萬六關，預期恒指將於25400點至26000點區間上落。她提到，此前美國減息降低了整體的資金成本，另外，人民幣兌美元近期突破7.04關口，見十四個月新高，人民幣強勢有利於提振港股市場。

中國神華系內重組長線利好，惟短線仍需消化不確定因素

神華(01088)公布，有關建議向控股股東國家能源集團收購一籃子從事煤炭開採及煤化工產銷業務，涉及母企旗下12家核心企業股權，總代價1335.99億元人民幣。中國神華本次交易的標的資產陣容龐大，涵蓋了煤炭開採、坑口煤電、煤化工、港口航運等能源產業鏈的核心環節。

麥嘉嘉表示，重組解決了神華和母公司長達二十年的同業競爭問題，有助於提升資源整合效率與行業集中度，是推動國企改革及能源板塊整合的重要舉措。長期來看，隨著公司資產規模擴張、產業鏈更趨完整，其分紅能力與估值均有望提升。公司將形成更完整的煤、電、運、化一體化產業布局，煤炭儲量、年產量、發電裝機容量等核心指標都會有所提升，部分化工產品，如聚烯烴等產能也將增加，有利於強化其行業龍頭地位與溢價能力。

惟今天消息公布之後，中國神華股價一度挫近3%，麥嘉嘉解釋道，雖然是次交易中長線利好中國神華，但短線而言，公司仍須消化交易審批、整合執行、再融資等不確定因素，因此短期內股價未必會有明顯升幅，料短線股價在38元至41元區間波動。

麥嘉嘉進一步指出，目前對該股看法中性，因為相關資源整合注入到上市平台後，仍需要一兩年時間去消化。

中國神華股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組