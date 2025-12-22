直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：金價破頂再創新高！金礦股全線起動點部署？假期淡市慎防假突破？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：金價破頂再創新高！金礦股全線起動點部署？假期淡市慎防假突破？
25,722.00
+31.47
(+0.12%)
25,744
+19
(+0.07%)
高水22
8,917.21
+15.98
(+0.18%)
5,518.45
+39.41
(+0.72%)
1,095.67億
3,916.88
+26.43
(+0.679%)
4,609.41
+41.23
(+0.903%)
13,330.25
+190.04
(+1.446%)
2,651.04
+29.74
(+1.13%)
88,826.3400
+167.4700
(0.189%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9595
休市港股: 12月24日(下午), 12月25日至12月26日休市；美股: 12月24日(下午1點), 12月25日休市；滬深港通 (北向): 12月25日至12月26日休市；滬深港通 (南向): 12月25日至12月26日休市
恒生指數
25,722.00
+31.47
(+0.12%)
期指
高水22
25,744
+19
(+0.07%)
國企指數
8,917.21
+15.98
(+0.18%)
科技指數
5,518.45
+39.41
(+0.72%)
大市成交
1,095.67億
股票
980.15億
(89.457%)
窩輪
42.65億
(3.892%)
牛熊證
72.87億
(6.651%)
即時更新：22/12/2025 13:36
可賣空股票總成交
819.88億
主板賣空
122.39億
(14.927%)
半日數據，更新：22/12/2025 12:40
上証指數
成交：5,960.04億
3,916.88
+26.43
(+0.679%)
滬深300
4,609.41
+41.23
(+0.903%)
深証成指
13,330.25
+190.04
(+1.446%)
MSCI中國A50
2,651.04
+29.74
(+1.13%)
比特幣
資料由Binance提供
88,826.3400
+167.4700
(0.189%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9595
「失智咖啡館」讓腦退化長輩化身侍應，重拾自信與自立
輕鬆護老 照顧者手記

「失智咖啡館」讓腦退化長輩化身侍應，重拾自信與自立
易經看世界

【易經看世界】從同人卦看2026年的兵凶戰危：哪月最易擦搶走火？如何自保？

冬至禁忌迷思大拆解:冬至食餛飩？湯圓不可吃單數？何時還太歲？...
影視娛樂 風水蔣知識

冬至禁忌迷思大拆解:冬至食餛飩？湯圓不可吃單數？何時還太歲？...
即市人氣股
日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19
貨幣攻略

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.3300
-0.0700
-0.223%
JPY 美元/日圓
157.3250
-0.2840
-0.180%
CHF 美元/瑞郎
0.7944
-0.0010
-0.121%
更新：22/12/2025 13:35
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0496
電匯客戶賣出
0.0517
更新：22/12/2025 13:35:50
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.52%
1個月
3.12%
3個月
3.02%
更新：22/12/2025 11:15
最新
人氣
